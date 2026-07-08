Alman gazeteci Biermann: Ülke futbolunun altyapısı yeniden yapılandırılmalı

Almanya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda elenmesi, ülke futbolunun kalitesinin sorgulanmasına neden oldu.

Turnuvada E Grubu'nu 6 puanla lider olarak tamamladıktan sonra D Grubu'nu 4 puanla 3. sırada bitiren Paraguay'a normal süresi 1-1 biten mücadelenin ardından penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup olarak elenen Almanya, 1998 Dünya Kupası ile EURO 2000'deki başarısızlığa benzer bir durum yaşadı.

Almanya Milli Takımı'nın bu duruma gelmesi konusunda AA muhabirine açıklamada bulunan Biermann, "Ülke futbolunun altyapısının yeniden yapılandırılması gerektiği artık oldukça açık çünkü Almanya, özellikle İspanya, Fransa gibi diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, eskisi kadar yetenekli oyuncu yetiştirmiyor." ifadelerini kullandı.

Altyapıya yatırım yapıldığında meyvesini toplamanın yıllar aldığını belirten Alman gazeteci, "Almanya'da son yıllarda genç futbolunda büyük bir yenilenme yaşandı ve tek sorun şu ki, bugün reformlara başladığınızda, en üst seviyede sonuçları görmek yaklaşık 10 yıl sürüyor. Bu yüzden Almanya'da bu değişikliklerin sonuçlarının ortaya çıkması için biraz sabırlı olmamız gerektiğini düşünüyorum, belki 6-8 yıl sonra." şeklinde konuştu.

Her Bundesliga kulübünde akademi zorunlu hale getirilmişti

Almanya'nın bu kısır döngüyü daha önce de yaşadığını vurgulayan Biermann,1998 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'a karşı çeyrek finalde elenmeleri ve 2000 Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez grup aşamasında elenmelerini örnek göstererek "Altyapıda büyük bir reform yaşandı. Bundan sonra, her kulübün bir akademiye sahip olması zorunlu hale geldi ve bu akademinin nasıl donatılması gerektiği konusunda belirli kurallar getirildi. Ve uzun vadeli bir sonuç olarak, bu yaklaşık 2001 yılında başladı. Sonuç olarak bu sistemden yetişen oyuncularla 2014 Dünya Kupası'nı kazandığımızı görebilirsiniz." dedi.

Son turnuvalardaki başarısızlığın kalıcı değil geçici olduğunu düşünen Biermann, ev sahibi oldukları EURO 2024'teki turnuvayı örnek göstererek şöyle devam etti:

"Bunu genel bir düşüş olarak görmüyorum çünkü Alman takımı iki yıl önce Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir performans sergiledi ve turnuvadan şanssız bir şekilde, şampiyon İspanya'ya karşı elendi. Marc Cucurella'nın elle oynamasını hatırlarsanız, bu konu bugün bile çok konuşuluyor. Bu seferki Dünya Kupası başarısızlığı, özellikle uzun bir sakatlıktan dönen Jamal Musiala, Liverpool'da hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçiren Florian Wirtz ve mart ayında çok ağır bir sakatlıktan dönen Kai Havertz gibi kilit oyuncuların formsuzluğunun bir karışımıydı."

Teknik direktör Julian Nagelsmann'ın düşen formunun da milli takım performansına direkt etki ettiğini düşünen Biermann, son iki yıldaki düşüşe işaret ederek "Bu hikayenin bir kısmı, diğer kısmı ise Julian Nagelsmann'ın son iki yılda bir nevi yolunu kaybetmesi. Durumu ele alış biçimi ve benzeri şeyler, milli takım teknik direktöründen ziyade kulüp teknik direktörüne daha çok benziyordu ve bu büyük bir sorundu. En iyi takımların genel standardına baktığımızda, Almanya'dan çok daha yetenekli bir oyuncu grubuna ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Jürgen Klopp, Alman futboluna pozitif katkı yapacak

Büyük ihtimalle Jürgen Klopp'un Almanya'nın bir sonraki milli takım teknik direktörü olacağını söyleyen Biermann, Liverpool'daki başarılı yılların onu çok yıprattığını ifade etti.

Biermann, Klopp'un takımının başına gelmesi için ortak bir konsensüs olduğunu belirterek" O, Alman futbolunun yetiştirdiği en başarılı ve dünya çapında en popüler teknik direktörlerden biri. Bence Julian Nagelsmann'ın sahip olmadığı çok daha fazla deneyim getiriyor. Bence onun çok enerjik koçluk tarzı Alman milli takımı için faydalı olacaktır." dedi.

Klopp'un sorunlarının hepsini birden çözemeyeceğini vurgulayan Biermann, "Bence tüm sorunları çözemeyecek, ancak çalışmalarının çok yardımcı olabileceğine dair oldukça iyi bir fırsatı olacak." değerlendirmesinde bulundu.