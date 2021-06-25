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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısında konuşuyor.
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Spor

Ali Koç: Aziz Yıldırım hala benimle uğraşmanın nelere mal olacağını görememiş durumda

Emre Doğan   | 25.06.2021
Ali Koç: Aziz Yıldırım hala benimle uğraşmanın nelere mal olacağını görememiş durumda Fotoğraf: Serhat Çağdaş / AA

İstanbul

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısında yaptığı konuşmada, "Aziz Yıldırım hala benimle uğraşmanın, beni kızdırmanın nelere mal olacağını görememiş durumda." dedi.

Ali Koç, kendisi hakkında yaptığı iddiaları tartışmak üzere selefi Aziz Yıldırım'a FB TV'ye çıkma teklifinde bulundu.

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