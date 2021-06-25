Ali Koç: Aziz Yıldırım hala benimle uğraşmanın nelere mal olacağını görememiş durumda
İstanbul
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısında yaptığı konuşmada, "Aziz Yıldırım hala benimle uğraşmanın, beni kızdırmanın nelere mal olacağını görememiş durumda." dedi.
Ali Koç, kendisi hakkında yaptığı iddiaları tartışmak üzere selefi Aziz Yıldırım'a FB TV'ye çıkma teklifinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.