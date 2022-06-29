Akdeniz Oyunları'nda milli sporcular 5 altın madalya daha kazandı
Algeria
Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda halka aleti finallerinde milli cimnastikçi İbrahim Çolak altın, Adem Asil gümüş, kulplu beygirde ise Ferhat Arıcan bronz madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli cimnastikçiler alet finallerinde serilerini sundu.
Halka aletinde yarışan milli cimnastikçi İbrahim Çolak, 14.850 puanla altın, Adem Asil 14.750 puanla gümüş madalya elde etti.
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan ise kulplu beygirde 14.000 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.
Atlama masası
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın atlama masası finalinde milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda Adem Asil ile Ahmet Önder, atlama masası finalinde serilerini sundu.
Adem, atlama masasında iki atlayışından toplam aldığı 15.075 puanla altın madalya elde etti. Ahmet ise 13.500 puanla 8'inci sırada yer aldı.
Erkekler petank altın nokta disiplini
19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında yarışan milli sporcu İbrahim Arslantaş, erkekler petank altın nokta disiplininde altın madalya kazandı.
Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde, erkekler petank altın nokta finali yapıldı.
İbrahim Arslantaş, Tunuslu Mohamed Khaled Bougriba'yı 31-29 yenerek şampiyon oldu.
Kadınlar volo basamak disiplini
19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında yarışan milli sporcu İnci Ece Öztürk, kadınlar volo basamak disiplininde altın madalya kazandı.
Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde, kadınlar volo basamak finali yapıldı.
İnci Ece Öztürk, Hırvat Ria Vojkovic'i 35-28 mağlup ederek podyumun zirvesine çıktı.
Tek kadınlar raffa disiplini
19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında yarışan milli sporcu Bahar Çil, tek kadınlar raffa disiplininde altın madalya kazandı.
Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde, tek kadınlar raffa finali yapıldı.
Bahar Çil, ev sahibi ülkeden Lamia Aissioui'yi 9-7 mağlup ederek altın madalya aldı.
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