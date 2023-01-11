Dolar
18.78
Euro
20.18
Altın
1,885.07
ETH/USDT
1,335.10
BTC/USDT
17,449.00
BIST 100
4,947.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Ahmet Çalık'ın krampon hediye ettiği genç, merhum futbolcuyu hüzünle yad ediyor

Ankara'da geçen yıl geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Çalık'ın krampon hediye ettiği Konyaspor 19 Yaş Altı oyuncusu Mevlana Halis Erdoğdu, Çalık'ın kendisine verdiği desteği unutmuyor.

Abdullah Doğan   | 11.01.2023
Ahmet Çalık'ın krampon hediye ettiği genç, merhum futbolcuyu hüzünle yad ediyor Fotoğraf: Abdullah Doğan/AA

Konya

Beyefendiliği, özel yaşamı ve karakteri ile kısa sürede herkesin gönlünde taht kuran merhum futbolcunun ölümünün ardından hayatına dokunduğu genç futbolculardan Mevlana Halis Erdoğdu, duygularını AA muhabiriyle paylaştı.

Konyaspor altyapısında forvet mevkisinde oynayan 17 yaşındaki Mevlana Halis, Ahmet Çalık'ın, antrenmanlarını izlemeye geldiğini söyledi.

Konyaspor'da 6'ncı yılı geride bıraktığını anlatan genç oyuncu, merhum futbolcu Ahmet Çalık'ın, hayatında derin izler bıraktığını vurguladı.

"Motive ederdi, moralimizi yüksek tutmaya çalışır ve sürekli gülümserdi"

Mevlana Halis, Ahmet Çalık'ın kendisi için büyük anlam ifade ettiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Tanıyan, tanımayan herkes için özel bir yeri vardı. Hakkında hep iyi şeyler söylenen, örnek bir kişilik ve futbolcuydu. O ölmedi zaten, kalbimizde yaşıyor. Küçüklükten beri kendisini biliyordum. Gençlerbirliği'nden bu yana takip ediyordum. Konyaspor'a geldikten sonra ilişkilerimiz gelişti, maddi ve manevi desteklerini esirgemezdi. Sürekli iç içeydik. Antrenmanlara gelirdi, sohbet ederdik. Tecrübelerini paylaşırdı. Motive ederdi, moralimizi yüksek tutmaya çalışır ve sürekli gülümserdi. Çalışmanın, her şeyin başında geldiğini, bizi buraya getirenin yetenek, burada tutacak olanın da karakter olduğunu söylerdi."

Ahmet Çalık'ın hediye ettiği kramponla gol kralı oldu

Çalık'ın vefat haberini okulda aldığını anlatan Mevlana Halis Erdoğdu, "Hocamdan öğrenmiştim, o günü unutamam, çok üzülmüştüm. Bana dokunmuş bir insan karakteri, çok düzgün, gülümseyen biriydi. O ölmedi kalbimizde yaşıyor. Takımda stoper oynayan arkadaşlarım onu örnek alıyor, onu çok beğeniyorlardı. Şu an onun oyun stilini uygulamaya çalışan arkadaşlarım var. Ahmet abi bundan 2 yıl önce takım arkadaşlarımdan 6 kişiye krampon göndermişti. Bunlardan biri de bendim. O kramponla uzun süre oynadım, goller attım ve gol kralı oldum. Çok katkısı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Çalık'ın kendilerine verdiği destekten çok mutlu olduğunu kaydeden genç futbolcu, "Beni düşünmesi çok etkiledi. Ayrı bir motive olmuştum. Harçlık verdiğini de duyuyordum. Bu konuda arkadaşlarının onu örnek aldığı konuşuluyordu." diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı zanlılarından Hazni Gölge'nin emniyetteki işlemleri sürüyor
Yazıcıoğlu ailesinin avukatı, helikopterin düşmesine ilişkin sis perdesinin aralanmasını istiyor
Sedat Peker suç örgütü davasından ayrılan cinayet dosyasında gerekçeli karar açıklandı
İmamoğlu'nun metroyla ilgili sözlerine AK Parti'li meclis üyelerinden tepki
İşsizlik Sigortası Fonu 2022'yi 124 milyar lirayla kapattı

Benzer haberler

Ahmet Çalık'ın krampon hediye ettiği genç, merhum futbolcuyu hüzünle yad ediyor

Ahmet Çalık'ın krampon hediye ettiği genç, merhum futbolcuyu hüzünle yad ediyor

Türk futbolunun beyefendisi: Ahmet Çalık

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet