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Spor

Ahıska Türkü milli boksör Sultan Osmanlı, dünya şampiyonluğu hedefliyor

Kazakistan'da doğup büyüyen, 14 yaşında Türkiye'ye gelen milli boksör Sultan Osmanlı, Özbekistan'da yarın başlayacak Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Bilal Kahyaoğlu  | 30.04.2023 - Güncelleme : 30.04.2023
Ahıska Türkü milli boksör Sultan Osmanlı, dünya şampiyonluğu hedefliyor

Kastamonu

Kariyerinde 2 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli boksör Sultan Osmanlı, Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde Dünya Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı.

Kazakistan'da 5 yıl boks yaptıktan sonra 4 yıl önce Türkiye'ye gelen milli boksör, yumruklarını şampiyonada birincilik kürsüsüne çıkmak için sallayacak.

Milli takıma yaklaşık 4 ay önce katılan Sultan Osmanlı, 18 yaşında A Milli Takım'da yer aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Kazakistan'da boksa kilo vermek için başladığını belirten Sultan, "9 yaşımda 50 kiloydum. Şu an 18 yaşındayım, 75 kilo sporcusuyum. Kazakistan'da doğdum, annem babam Türk. Boksa orada başladım, burada devam ediyorum. 14 yaşıma kadar oradaydım. Ahıska Türkü'yüm. Orada salonumuz çok küçüktü, okulda salon vardı, orada çalışıyordum." dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi olduğunu anlatan Sultan, şunları kaydetti:

"Hedefim olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek. Olimpiyatlara da boş insanlar gitmiyor. Avrupa ve dünyada dereceleri olanlar gidiyor. O yüzden dünyada ülkemizi güzel şekilde temsil etmek istiyorum. Dünya Şampiyonası'nda kesinlikle altın madalya için savaşacağız. Elimizden geleni yapacağız. İnşallah altın madalya getiririz. Büyüklerde ilk defa müsabaka maçına çıkıyorum. İnşallah güzel bir derece yaparım."

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