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Spor, Yaşam

Ağrı'daki Balık Gölü ve çevresi yamaç paraşütü tutkunlarını ağırladı

Ağrı'daki Balık Gölü ve çevresi, yamaç paraşütü tutkunlarına ev sahipliği yaptı.

Abdullah Söylemez  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Ağrı'daki Balık Gölü ve çevresi yamaç paraşütü tutkunlarını ağırladı Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Taşlıçay ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alan ve 2 bin 241 metre yükseklikte bulunan Balık Gölü, kışın buzla kaplı yüzeyiyle yazın da doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Van Sportif Havacılık Kulübü üyeleri ile Ağrı'dan bir grup yamaç paraşütü pilotu, adaları, balık ve kuş türleriyle dikkati çeken gölün çevresinde etkinlik düzenledi.

Ağrı Dağı manzarası eşliğinde bölgedeki doğal güzellikleri gökyüzünden keşfeden yamaç paraşütü pilotları, uçuşlarını sorunsuz tamamladı.

Yamaç paraşütü pilotu ve doğa tutkunu Orhan Şan, AA muhabirine, gökyüzünde gölün çevresini izlerken ayrı bir heyecan yaşadıklarını söyledi.

Yamaç paraşütü için bölgeyi keşfetmeye geldiklerini ifade eden Şan, "Etrafta yüksek dağların oluşu ve buralara araçlarla çıkılabiliyor olması yamaç paraşütü açısından elverişli bir ortam sağlıyor. Yamaç paraşütü ile ilgilenen arkadaşlara buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Uçmak için çok elverişli bir yer ve muhteşem bir göl manzarası var. Gökyüzünde süzülürken Ağrı Dağı'nın muhteşem manzarası ve heybeti karşısında etkilenmemek imkansız." diye konuştu.

Van Sportif Havacılık Kulübü Başkanı İlhan Gelgel ise göl ve çevresinin paraşüt sporuna uygun olduğunu anlattı.

Van'dan 12 kişilik yamaç paraşütü sporcusuyla geldiklerini belirten Gelgel, şunları aktardı:

"Gölün olması ilçenin turizmi açısından avantajdır. Uçuşlarımızı yaptık. Rüzgarın limiti biraz daha düşük olursa daha stabil ve güzel uçuşlar olur. Buranın yamaç paraşütü sporuna kazandırılmasının ilçe turizmi için çok yararlı olacağını düşünüyoruz. Türkiye'deki diğer yamaç paraşütü sporcularını da bölgeye bekliyoruz. Burada uçuşun keyfini çıkarmalarını istiyoruz."

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