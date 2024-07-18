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Spor

Adem Asil, Paris 2024'te gözünü altın madalyaya dikti

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Adem Asil, "Olimpiyatlara gitmek çok büyük bir gurur ancak artık altın madalya alma zamanı geldi. Hazırım ve en iyisini yapmaya çalışacağım." dedi.

Süleyman Elçin  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Adem Asil, Paris 2024'te gözünü altın madalyaya dikti

Antalya

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi artistik cimnastik branşında temsil edecek Adem Asil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu spora 4 yaşında başladığını söyledi.

Ağabeyinin eski bir cimnastikci olduğunu belirten Adem, eğlenmek ve vakit geçirmek amacıyla ağabeyle antrenmanlara gittiğini dile getirdi. Cimnastiği çok sevmeye başladığını ifade eden Adem Asil, Mısır adına uluslararası yarışmalara katıldığını, sonrasında daha büyük hedefler için 2017 yılında Türkiye'ye geldiğini kaydetti.

Türkiye'ye geldikten sonra kurallar gereği 2 yıl milli formayı giyemediğini anlatan Adem, "Kariyer hedefim hep daha büyük başarılar kazanmaktı. Bunun için de en doğru adres cimnastikte yükselen bir yıldız olan Türkiye'ydi. 2 yıl mücadele edemediğim dönemde zor günler yaşadım ama hep çalıştım. Antrenmanlarımı sıkı yaptım ve süre tamamlandığında podyumlarda yer almaya başladım." diye konuştu.

"Ne yapabileceğimi bütün dünyaya göstermek istiyorum"

Adem Asil, en büyük hedefinin olimpiyat madalyası olduğunu anlatarak, "Küçük yaşlardan bu yana hep olimpiyatlarda altın madalyayı düşlüyordum. Tokyo Olimpiyatları'nda yaklaştım ama olmadı. Olimpiyatlara gitmek çok büyük bir gurur ancak artık altın madalya alma zamanı geldi. Hazırım ve en iyisini yapmaya çalışacağım. Çok çalıştım. Ne yapabileceğimi bütün dünyaya göstermek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Milli atlet, kariyerinde en hazır hissettiği dönemi yaşadığını belirterek, "Bu sefer farklı olacağını hissediyorum, inanıyorum. En güzel sonuçlarla döneceğiz. Türkiye beni çok destekledi. Mısır'dan gelince bu kadar çok tanınır bir sporcu değildim. Bana güvendiler. Ben de onların güvenlerini kırmak istemiyordum. Güvenlerinin karşılığını vermek istiyorum. Olimpiyat şampiyonluğu Türkiye için büyük bir gurur olacak. En büyük hedefim bu. Artık Türk olduğum için ülkemi ve ailemi, herkesi gururlandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde bir olimpiyat daha görmeyi hedeflediğini anlatan Adem, daha sonra milli takım antrenörlüğü yapmak ve Türk sporcular yetiştirmek istediğini sözlerine ekledi.

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