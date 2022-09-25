Dolar
18.41
Euro
17.84
Altın
1,643.66
ETH/USDT
1,313.00
BTC/USDT
19,004.00
BIST 100
3,281.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Adem Asil, Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı

Milli sporcu Adem Asil, Fransa'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı.

Muhammed Boztepe   | 25.09.2022
Adem Asil, Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı

Ankara

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Adem, halka aletinde serisini sundu.

Adem, 14.800 puanla birinci olarak altın madalya kazanırken, Avusturyalı Vinzenz Hoeck ikinci, ABD'li Donnell Whittenburg ise üçüncü oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi soru kitapçıkları erişime açıldı
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Mega yat "Anna" Marmaris'te
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Adem Asil, Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı

Adem Asil, Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet