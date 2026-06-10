ABD'ye girişi reddedilen Somalili hakem Artan ülkesine döndü

Ülkesine dönmek amacıyla İstanbul'dan yapılacak uçuş için bir gün bekleyen Artan, gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi.

Artan, havalimanında basın mensuplarının sorduğu sorulara "FİFA ve Somali halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde yanıt verdi.

Pasaport işlemlerinin ardından Artan, Türk Hava Yollarının TK 646 sefer sayılı uçağıyla ülkesi Somali'ye hareket etti.

Fotoğraf : Gökhan Yılmaz/AA

Başkent Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'na sabah saatlerinde ulaşan Artan'ı, hükümet yetkilileri, spor camiası temsilcileri ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

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2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında üstleneceği görev için ABD'ye giden ancak ülkeye girişine izin verilmemesinin ardından Somali'ye dönmek zorunda kalan Artan'ı karşılamaya gelen vatandaşlar, destek mesajları verdikleri hakemin yaşadığı durumdan dolayı duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Nasra Ali, Artan'ın karşılaştığı engelin geçici olduğunu belirterek "Bugün ABD'ye alınmamış olabilir ancak bu onun önünü kesemez. Kendi emeği ve çabasıyla bu noktaya geldi. Gelecekte daha büyük başarılara ulaşacağına inanıyorum." dedi.

Artan'ı karşılamak için geldiğini söyleyen Abdullah Ali ise Somalili hakemin ABD'ye girişine izin verilmemesinden dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.

Aweys Osman da yaşanan gelişmeler karşısında üzüldüğünü söyleyerek hakemin, Dünya Kupası organizasyonu öncesinde gerekli hazırlıkların daha erken tamamlanmış olması gerektiğini savundu.

Somalili gençler olarak olayın kendilerini derinden üzdüğünü aktaran Ferhan Salad ise Artan'ın ulaştığı seviyenin takdire değer olduğunu belirtti.

Artan'ın elde ettiği başarıların Somali gençler için ilham kaynağı olduğunu dile getiren Salad, "Diken, yerinde duranlara değil ilerlemeye çalışanlara batar." ifadesini kullandı.

Uluslararası futbol organizasyonlarında görev alan Somalili hakemler arasında öne çıkan isimlerden biri olan Artan'ın ABD'ye alınmamasının, Washington yönetiminin bazı ülkelere yönelik uygulamaya koyduğu seyahat ve giriş kısıtlamalarıyla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Somali'nin de söz konusu ülkeler arasında yer alması nedeniyle hakemin ülkeye girişinin engellendiği yönünde yorumlar yapılıyor.

FIFA'dan yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Somalili hakemin durumunun değiştirilemeyeceği belirtilerek, "FIFA, vize değerlendirmeleri de dahil olmak üzere ev sahibi ülkenin göçmenlik süreçlerine dahil değildir ve yetkililer tarafından Sayın Artan'ın durumunun şu anda değiştirilmeyeceği konusunda bilgilendirilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

Geçen yıl Afrika'nın en iyi hakemi seçilen Artan, FIFA Dünya Kupası'nda görev almak üzere görevlendirilen ilk Somalili hakem olarak kayıtlara geçmişti.