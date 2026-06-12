2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı kafilesinin güvenliği için Türk Polis Teşkilatı birimlerinden özel ekipler görevlendirildi.

A Milli Takım'a Dünya Kupası'nda Türk polisinden yakın koruma 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı kafilesinin güvenliği için Türk Polis Teşkilatı birimlerinden özel ekipler görevlendirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlı kafilenin güvenliği için Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı, Güvenlik Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünden personel görevlendirildi.

Milli takım kafilesiyle birlikte hareket eden emniyet personeli; A Milli Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyet ve kafile görevlilerinin konaklama, antrenman, ulaşım ve maç günü programlarında yakın koruma görevi yürütüyor.

Düzenli olarak ileri düzey operasyonel ve taktik eğitimlerden geçen özel ekipler, koruma görevlerini taktik kıyafet ve teçhizatla icra ediyor.

Ekipler, organizasyon boyunca kafilenin güvenliğini sağlamak amacıyla tüm programlarda üst düzey hassasiyetle görev yapacak.

Güvenlik tedbirleri kapsamında, kafilenin bulunduğu alanlarda giriş-çıkış kontrolleri, güzergah güvenliği ve program akışına ilişkin koordinasyon, ev sahibi ülke makamlarıyla işbirliği içinde sağlanacak.

Öte yandan, Güvenlik Daire Başkanlığından şube müdürleri ise Washington'daki Uluslararası Güvenlik Merkezinde görev yapıyor.