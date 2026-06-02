A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yeniden şampiyonluk peşinde
2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) yer alacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonu 2023'ten sonra bir kez daha kazanmak için mücadele edecek. Başkent Ankara, 17-21 Haziran'da organizasyonun ikinci etabına ev sahipliği yapacak.
Çağlanur Tuncel
02 Haziran 2026•Güncelleme: 02 Haziran 2026
Ankara
Milliler, normal sezonu üç ayaktan oluşacak turnuvanın ilk etabında 3-8 Haziran'da Brezilya'da parkeye çıkacak. İkinci etaba Ankara'da 17-21 Haziran'da ev sahipliği yapacak ay-yıldızlı ekip, üçüncü etap maçları için 8-12 Temmuz'da Japonya'da olacak.
Milli takım, toplam 18 takımın yer alacağı VNL'de lig etabını ilk 8 takım arasında bitirirse adını Çin'de 22-26 Temmuz'da gerçekleştirilecek finallere yazdıracak.
2023'te zirvede yer aldı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'yi 2023 yılında kazanma başarısı gösterdi.
Bu sezon 8. kez düzenlenecek Kadınlar Milletler Ligi'nde ay-yıldızlı ekip, 2023'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan finalde Çin'i 3-1 yenerek şampiyonluğa uzandı.
Milli takım, 2018'de gümüş madalya alırken, 2021'de ise bronz madalyanın sahibi oldu. Organizasyonun en başarılı takımlarından biri olan Türkiye, 2019 ve 2022'de ise dördüncülük yaşadı.
Ay-yıldızlı ekip, geçen yıl ise çeyrek finalde Japonya'ya 3-2 yenilmişti.
Sadece 3 ülke kazandı
FIVB Kadınlar Milletler Ligi'ni tarihte sadece 3 ülke kazandı.
2018'den bu yana düzenlenen organizasyonda ABD ve İtalya'nın 3'er, Türkiye'nin ise 1 şampiyonluğu bulunuyor.
Ankara'da voleybol şöleni
A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'in ikinci etabında başkent Ankara'da voleybolseverlerle buluşacak.
Ankara Spor Salonu'nda 17-21 Haziran'daki etaba Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Çin, Fransa, Brezilya, Belçika gibi kadın voleybolunda söz sahibi ülkeler de katılacak.
Türkiye, Ankara'daki maçlarda 17 Haziran'da Belçika, 18 Haziran'da Fransa, 20 Haziran'da Almanya, 21 Haziran'da ise Çin'le karşılaşacak.
VNL'e geniş kadro
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, VNL için 30 voleybolcuyu geniş kadroya çağırdı.
Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık
Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz
Türkiye'nin maç programı
Filenin Sultanları'nın VNL'de lig etabındaki maç programı şöyle:
1. hafta (Brasilia-Brezilya)
3 Haziran
19.00 Dominik Cum.-Türkiye
4 Haziran
22.30 Türkiye-Hollanda
6 Haziran
21.30 İtalya-Türkiye
8 Haziran
00.00 Bulgaristan-Türkiye
2. hafta (Ankara-Türkiye)
17 Haziran
19.30 Türkiye-Belçika
18 Haziran
19.30 Türkiye-Fransa
20 Haziran
19.30 Türkiye-Almanya
21 Haziran
19.30 Türkiye-Çin
3. hafta (Kansai-Japonya)
8 Temmuz
06.00 Polonya-Türkiye
10 Temmuz
07.00 ABD-Türkiye
11 Temmuz
13.20 Japonya-Türkiye
12 Temmuz
09.30 Tayland-Türkiye
Organizasyonun kazananları
VNL'in 2018 yılından bu yana şampiyonluk ve üçüncülük maçları şu şekilde:
Yıl
Ev sahibi
Final
Üçüncülük maçı
Şampiyon
Skor
İkinci
Üçüncü
Skor
Dördüncü
2018
Çin
ABD
3-2
TÜRKİYE
Çin
3-0
Brezilya
2019
Çin
ABD
3-2
Brezilya
Çin
3-1
TÜRKİYE
2021
İtalya
ABD
3-1
Brezilya
TÜRKİYE
3-0
Japonya
2022
Türkiye
İtalya
3-0
Brezilya
Sırbistan
3-0
TÜRKİYE
2023
ABD
TÜRKİYE
3-1
Çin
Polonya
3-2
ABD
2024
Tayland
İtalya
3-1
Japonya
Polonya
3-2
Brezilya
2025
Polonya
İtalya
3-1
Brezilya
Polonya
3-1
Japonya
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde ilk maçına yarın çıkacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ilk maçında yarın Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
İlk etap maçlarını Brezilya'da oynayacak ay-yıldızlı ekip, başkent Brasilia'da oynanacak mücadeleye TSİ 19.00'da çıkacak.
Filenin Sultanları, Brezilya'da ayrıca Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la da karşı karşıya gelecek.
Türkiye, Dominik Cumhuriyeti'ne karşı oynadığı son 5 resmi maçı da kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, geçen yıl oynanan FIVB Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti 3-0 yenmişti. Milli takım rakibi karşısındaki son yenilgisini ise 2021 yılında VNL maçında 3-1'lik skorla almıştı.
Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takımın Brezilya etabı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: