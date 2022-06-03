A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Bulgaristan'la karşılaşacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki üçüncü maçında yarın Bulgaristan'ı konuk edecek.
Ankara
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Ligde ikinci maçını bugün Çin'le oynayacak ay-yıldızlı ekip, ilk maçta İtalya'yı 3-0'la geçmişti. Bulgaristan ise organizasyondaki ilk 2 maçında birer galibiyet ve yenilgi aldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.