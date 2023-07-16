A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi şampiyonluğu için parkeye çıkacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin ile karşılaşacak.
İstanbul
ABD'nin ev sahipliğinde, Arlington kentinde düzenlenen organizasyonda finale yükselen "Filenin Sultanları", Çin ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TSİ 01.30'da başlayacak. Şampiyonluk müsabakası TRT Spor'dan yayımlanacak.
Ay-yıldızlı ekip, 2018'in ardından ikinci kez finale yükselerek şampiyonluğa çok yaklaştı. Milli takım, ayrıca dünya sıralamasında da 358.49 puanla ikinci sıraya yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.