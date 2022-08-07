A Milli Kadın Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları’nda ilk maçına yarın çıkacak
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında yarın Özbekistan ile karşı karşıya gelecek.
Ankara
Karatay Kongre ve Spor Merkezi'ndeki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Ay-yıldızlı takım, 12 Ağustos Cuma günü ise İran ile karşı karşıya gelecek.
Gruplarını birinci ve ikinci bitirecek takımlar, 14 Ağustos'ta oynanacak yarı finalde mücadele etme hakkı elde edecek. Final maçı ise 15 Ağustos Pazartesi günü yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.