A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarın Polonya ile karşılaşacak

Bozhan Memiş
27 Ağustos 2026•Güncelleme: 27 Ağustos 2026
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Gruptaki ilk maçında Letonya'yı 3-0, ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 geçen milliler, üçüncü karşılaşmasında Macaristan'ı set vermeden mağlup etti. Son olarak Almanya'yla karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu maçtan da 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
Gruptan çıkmayı garantileyen milli takım, Polonya karşısında galip gelmesi halinde namağlup şekilde üst tura yükselecek.
Macaristan, Letonya ve Slovenya karşılaşmalarını kazanan Polonya, grupta bugün karşılaşacağı Almanya'yı yenmesi halinde ay-yıldızlılarla liderlik için mücadele edecek.