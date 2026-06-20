A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-2 yendi

[1/22] 026 FIVB Milletler Ligi 2. etap maçında Türkiye ile Almanya, Ankara Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda milli takım oyuncusu Yaprak Erkek (20) rakibiyle mücadele etti.

[2/22] 026 FIVB Milletler Ligi 2. etap maçında Türkiye ile Almanya, Ankara Spor Salonu’nda karşılaştı. Milli takım oyuncuları maç öncesi seremoni için sahaya çıktı.

[3/22] 026 FIVB Milletler Ligi 2. etap maçında Türkiye ile Almanya, Ankara Spor Salonu’nda karşılaştı. Milli takım oyuncuları maç öncesi seremoni için sahaya çıktı.

[4/22] 026 FIVB Milletler Ligi 2. etap maçında Türkiye ile Almanya, Ankara Spor Salonu’nda karşılaştı. Alman milli takımı oyuncuları maç öncesi seremoni için sahaya çıktı.

[5/22] 026 FIVB Milletler Ligi 2. etap maçında Türkiye ile Almanya, Ankara Spor Salonu’nda karşılaştı. Alman milli takımı oyuncuları maç öncesi seremoni için sahaya çıktı.

[6/22] 026 FIVB Milletler Ligi 2. etap maçında Türkiye ile Almanya, Ankara Spor Salonu’nda karşılaştı. Milli takım oyuncuları maç öncesi seremoni için sahaya çıktı.

[7/22] 026 FIVB Milletler Ligi 2. etap maçında Türkiye ile Almanya, Ankara Spor Salonu’nda karşılaştı. Alman milli takım oyuncuları maç öncesi seremoni için sahaya çıktı.

[8/22] 026 FIVB Milletler Ligi 2. etap maçında Türkiye ile Almanya, Ankara Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Alman milli takımı oyuncuları sevinç yaşadı.

[9/22] 026 FIVB Milletler Ligi 2. etap maçında Türkiye ile Almanya, Ankara Spor Salonu’nda karşılaştı. Karşılaşmada Milli Takım oyuncusu Berka Buse Özden (16) mücadelede forma giydi.

[10/22] 026 FIVB Milletler Ligi 2. etap maçında Türkiye ile Almanya, Ankara Spor Salonu’nda karşılaştı. Milli takım oyuncuları kazandıkları sayı sonrası sevinç yaşadı.

[11/22] 026 FIVB Milletler Ligi 2. etap maçında Türkiye ile Almanya, Ankara Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda milli takım oyuncusu Berka Buse Özden (16) rakibiyle mücadele etti.

[12/22] 026 FIVB Milletler Ligi 2. etap maçında Türkiye ile Almanya, Ankara Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda milli takım oyuncusu Melissa Vargas (16) rakipleri ile mücadele etti.

[13/22] 026 FIVB Milletler Ligi 2. etap maçında Türkiye ile Almanya, Ankara Spor Salonu’nda karşılaştı. Almanya oyuncuları kazandıkları sayı sonrası sevinç yaşadı.

[14/22] 026 FIVB Milletler Ligi 2. etap maçında Türkiye ile Almanya, Ankara Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda milli takım oyuncusu Berka Buse Özden (16) rakipler ile mücadele etti.

[15/22] 2026 FIVB Milletler Ligi 2. etap maçında Türkiye ile Almanya, Ankara Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda milli takım oyuncusu Saliha Şahin (6) ve Berka Buse Özden (16) rakibi Annie Cesar (3) ile mücadele etti. ( Dilara İrem Sancar - Anadolu Ajansı )

[16/22] 2026 FIVB Milletler Ligi 2. etap maçında Türkiye ile Almanya, Ankara Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda milli takım oyuncusu Sinead Jack-Kısal (8), rakibi Camilla Weitzel (21) ile mücadele etti. ( Dilara İrem Sancar - Anadolu Ajansı )

[17/22] 2026 FIVB Milletler Ligi 2. etap maçında Türkiye ile Almanya, Ankara Spor Salonu’nda karşılaştı. Milli takım oyuncusu Yaprak Erkek (20) kazandığı sayı sonrası sevinç yaşadı. ( Dilara İrem Sancar - Anadolu Ajansı )

[18/22] 2026 FIVB Milletler Ligi 2. etap maçında Türkiye ile Almanya, Ankara Spor Salonu’nda karşılaştı. Milli takım oyuncuları kazandıkları sayı sonrası sevinç yaşadı. ( Dilara İrem Sancar - Anadolu Ajansı )

[19/22] 2026 FIVB Milletler Ligi 2. etap maçında Türkiye ile Almanya, Ankara Spor Salonu’nda karşılaştı. Milli takım taraftarları takımlarını destekledi. ( Akın Çeliktaş - Anadolu Ajansı )

[20/22] 2026 FIVB Milletler Ligi 2. etap maçında Türkiye ile Almanya, Ankara Spor Salonu’nda karşılaştı. Milli takım taraftarları takımlarını destekledi. ( Akın Çeliktaş - Anadolu Ajansı )

[21/22] 2026 FIVB Milletler Ligi 2. etap maçında Türkiye ile Almanya, Ankara Spor Salonu’nda karşılaştı. Milli takım taraftarları takımlarını destekledi. ( Dilara İrem Sancar - Anadolu Ajansı )

[22/22] 2026 FIVB Milletler Ligi 2. etap maçında Türkiye ile Almanya, Ankara Spor Salonu’nda karşılaştı. Milli takım taraftarları takımlarını destekledi. ( Dilara İrem Sancar - Anadolu Ajansı )