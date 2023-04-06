Dolar
19.26
Euro
21.06
Altın
2,013.41
ETH/USDT
1,877.50
BTC/USDT
28,101.00
BIST 100
4,912.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın hedefi, Dünya Şampiyonası'na katılmak

2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın başantrenörü Costica Buceschi, takımına inandığını ve rakipleri karşısında sonuna kadar savaşacaklarını söyledi.

Atakan Çıtlak  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın hedefi, Dünya Şampiyonası'na katılmak Fotoğraf: Atakan Çıtlak/AA

Giresun

Buceschi, Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin çok güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Play-off turunda Sırbistan ile Dünya Şampiyonası'na katılabilmek için iki önemli maç oynayacağız. Deneyimli oyuncuları var ama yapabiliriz. Bir sonraki maç için savaşmalıyız, inanmalıyız. Şansımızın da yardımıyla kazanacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya Şampiyonası'na katılacaklarına inandığını aktaran Buceschi, "Takımıma inanıyorum ve sonuna kadar savaşacağız. Sonuna kadar savaştığımız sürece de yapabiliriz." şeklinde konuştu.

Buceschi, Giresun halkından karşılaşma için destek beklediklerini de sözlerine ekledi.

Oyuncuların görüşleri

Toplantıya katılan oyunculardan takım kaptanı Yasemin Şahin ise rakiplerini iyi tanıdıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Sırbistan daha önce oynadığımız, bildiğimiz ve güçlü bir takım. Ama biz de burada iyi hazırlandık. Evimizde çok daha iyi bir maç çıkarıp, maçı kazanacağımıza inanıyorum. Sırbistan'da da kazanmak istiyoruz. Dünya Şampiyonası'na katılan ilk kadronun oyuncuları olmak istiyoruz."

Ceylan Aydemir ise güzel ve verimli bir kamp süreci geçirdiklerini belirterek, "Bunun da maça yansıyacağına eminim. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılmanın mutluluğunu yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

Ayşenur Kara da Giresun halkından destek beklediklerini aktararak,"Çok heyecanlıyız. Çok güzel bir kamp geçirdik. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Başaracağımıza inanıyoruz. Tüm Giresun'u bize destek olmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandırdığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı
Karabağ MSB'nin iştirakinin ürettiği araçla mayından temizleniyor
Malatya'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Prof. Dr. Türkeş, Çeşme'de etkili olan doluyu değerlendirdi: Bu olayın adı dolu fırtınasıdır aslında
Adıyaman'da depremzedeler prefabrik evlere yerleştiriliyor

Benzer haberler

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın hedefi, Dünya Şampiyonası'na katılmak

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın hedefi, Dünya Şampiyonası'na katılmak

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Sırbistan karşısındaki hedefi galibiyet

AB: Kosova ve Sırbistan normalleşme yolunda ilk adımı attı

Balkan ülkelerinde kar yağışı ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Balkan ülkelerinde kar yağışı ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet