A Milli Kadın Hentbol Takımı, yarın Danimarka'ya konuk olacak

Fatih Çakmak
11 Nisan 2026•Güncelleme: 11 Nisan 2026
Kolding kentinde Sydbank Arena'da oynanacak maç TSİ 17.00'de başlayacak. Müsabakayı İsveç'ten Alice Watson ile Line Welin hakem ikilisi yönetecek.
Milli takım, EHF Avrupa Kupası'ndaki ikinci maçında Ankara'da konuk ettiği Danimarka'ya 41-24 yenilmişti.
İki grupta toplam 8 takımın mücadele ettiği organizasyonda A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2. Grup'ta oynadığı ilk beş karşılaşmayı da kaybederken, Danimarka ise 5'te 5 yaparak 10 puanla grupta birinci sırada yer alıyor.