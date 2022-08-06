Dolar
17.92
Euro
18.24
Altın
1,775.05
ETH/USDT
1,715.20
BTC/USDT
23,217.00
BIST 100
2,750.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna’dan hareket eden ve İstanbul Boğazı Karadeniz girişine demirleyen mısır yüklü gemilerde denetim yapacak Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve BM temsilcilerinden oluşan müşterek denetleme timi, gemilerin demirlediği alana ulaştı.
logo
Spor

A Milli Kadın Hentbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk maçına yarın çıkacak

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk maçını yarın Bangladeş'e karşı oynayacak.

Fatih Çakmak   | 06.08.2022
A Milli Kadın Hentbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk maçına yarın çıkacak

Ankara

Başantrenör Costica Buceschi yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan A Milli Kadın Hentbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları’nda Senegal, Bangladeş ve Özbekistan ile A Grubu'nda yer alıyor.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, ilk maçını yarın saat 13.00'te Bangladeş ile oynayacak. 9 Ağustos Salı günü saat 11.00'de Senegal ile karşılaşacak olan milliler, 11 Ağustos Perşembe günü saat 13.00'te de Özbekistan ile mücadele edecek.

A Milli Kadın Hentbol Takımı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

"Merve Durdu, Halime İslamoğlu, Kübra Sarıkaya, Elif Sıla Aydın, Emine Gökdemir, Bilge Nur Öztürk, Neslihan Çalışkan, Betül Yılmaz, Ayşenur Sormaz, Yasemin Şahin, Gülcan Tügel, Beyza Karaçam, Merve Özbolluk, Cansu Akalın, Ceren Demirçelen, Meryem Erdoğan."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ile test sürüşü yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yok
İç Ege, Batı Akdeniz ve Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in cenazesi Manisa'da toprağa verildi
Bolu'da sıcak havadan bunalanlar Gölcük'te doğa içinde zaman geçirdi

Benzer haberler

A Milli Kadın Hentbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk maçına yarın çıkacak

A Milli Kadın Hentbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk maçına yarın çıkacak

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bisiklet yarışları yapıldı

Para atlet Abdullah Ilgaz İslami Oyunlar'da altın madalya kazanmak için çalışıyor

Para masa tenisçi Merve Cansu Demir, 5. İslami Dayanışma Oyunları'na hazır

Para masa tenisçi Merve Cansu Demir, 5. İslami Dayanışma Oyunları'na hazır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet