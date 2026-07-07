A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Slovenya maçı, Pendik Stadı'nda oynanacak

Emre Doğan
07 Temmuz 2026•Güncelleme: 07 Temmuz 2026
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Kadın Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off 1. tur ilk maçında Slovenya ile 9 Ekim'de Pendik Stadı'nda karşılaşacak. Eşleşmenin rövanşı 13 Ekim'de Slovenya'da oynanacak. Müsabakaların başlangıç saatleri daha sonra açıklanacak." ifadeleri kullanıldı.
Ay-yıldızlı ekibin Slovenya'yı elemesi halinde play-off 2. turunda Hollanda-Macaristan eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya geleceği aktarıldı.