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Spor

A Milli Futsal Takımı Avrupa şampiyonası elemelerinde yarın Slovakya ile karşılaşacak

A Milli Futsal Takımı, 2026 Avrupa Futsal Şampiyonası Grup Elemeleri 4'üncü maçında yarın Erzincan'da Slovakya ile karşılaşacak.

Kemal Özdemir  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
A Milli Futsal Takımı Avrupa şampiyonası elemelerinde yarın Slovakya ile karşılaşacak

Erzincan

Levice şehrinde 7 Mart'ta oynanan müsabakadan 7-2 mağlup ayrılan milli takım, Slovakya ile rövanş maçına çıkacak.

Futsal A Milli Takım Teknik Direktörü Murat Kaya, AA muhabirine, karşılaşmanın önemine dikkati çekerek destek istedi.

Erzincan Yaşar Erkan Spor Salonu'nda yarın saat 16.00'da başlayacak maçın kendisi için de ayrı önemi olduğunu anlatan Kaya, şöyle devam etti:

"Ben de Erzincanlıyım, burada doğdum. Burada olmak benim için ayrı gurur. İnşallah burada Slovakya’yı yeneceğiz, buna inanıyoruz. Zorlu rakip. Oyuncularıma ve seyircilerime inanıyorum. Daha öncede burada Tacikistan ile birlikte hazırlık maçı oynamıştık. Seyircinin muhteşem desteği ile maçı kazanmıştık. İnşallah yarın da aynı şekilde olacak."

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