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Spor

A Milli Futbol Takımı'nın maçı öncesi Faroe Adaları'nda fırtına etkisini sürdürüyor

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta bu akşam deplasmanda Faroe Adaları ile yapacağı maç öncesi başkent Torshavn'da kuvvetli fırtına etkisini sürdürüyor.

Hilmi Sever   | 25.09.2022
A Milli Futbol Takımı'nın maçı öncesi Faroe Adaları'nda fırtına etkisini sürdürüyor Fotoğraf:Celal Güneş/AA

Torshavn

Gece saatlerinde başlayan fırtına ve yağmurun, akşam saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor.

Sabah saatlerinde rüzgarın şiddeti zaman zaman 95 kilometreye kadar çıktı. Fırtına nedeniyle sokakta ayakta bile durmanın zorlaştığı ve sıcaklığın 12 derece olduğu Torshavn'da hissedilen sıcaklık 6 derece olarak ölçüldü.

Maç saatinde ise sıcaklığın 5 dereceye, hissedilen sıcaklığın ise -3 dereceye kadar düşmesinin beklendiği bildirildi.


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