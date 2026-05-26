A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya ile yapacağı maçın genel bilet satışları başladı

Ceren Aydınonat
26 Mayıs 2026•Güncelleme: 26 Mayıs 2026
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Chobani Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletleri, www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek.
Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları ise www.passotaraftar.com.tr web adresinden ücretsiz üyelik oluşturarak bilet satın alabilecek.
Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:
Fenerium Alt tüm bloklar: 1.500 lira
Maraton Alt tüm bloklar: 1.500 lira
Fenerium Üst tüm bloklar: 1000 lira
Maraton Üst tüm bloklar: 1000 lira
Kuzey kale arkası: 750 lira
Spor Toto kale arkası: 750 lira