Kanada'nın Vancouver şehrinde bulunan ve mimari yapısıyla olduğu kadar ev sahipliği yaptığı önemli organizasyonlarla da dikkati çeken BC Place Stadı, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında A Milli Futbol Takımı'nı ağırlayacak.

A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçına çıkacağı BC Place, şampiyonaya hazır Kanada'nın Vancouver şehrinde bulunan ve mimari yapısıyla olduğu kadar ev sahipliği yaptığı önemli organizasyonlarla da dikkati çeken BC Place Stadı, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında A Milli Futbol Takımı'nı ağırlayacak.

Milliler, D Grubu'ndaki ilk mücadelesinde Avustralya ile BC Place'te karşı karşıya gelecek.

Kanada'nın en prestijli spor merkezlerinden birisi olarak öne çıkan BC Place, 19 Haziran 1983'te kapılarını açtı.

Stadın orijinal tasarımı Stantec Architecture imzası taşırken, 2011 yılında gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmalarıyla Kuzey Amerika'da türünün ilk örneği olan açılır-kapanır çatı sistemiyle modernize edildi.

Unutulmaz organizasyonlar

BC Place, kuruluşundan bu yana pek çok uluslararası etkinliğe ev sahipliği yaptı.

2010 Kış Olimpiyatları'nın açılış ve kapanış törenleri, 2015 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali ve 1986 Dünya Fuarı (Expo 86), bu mekanın ev sahipliği yaptığı en önemli organizasyonlar arasında.

Stattaki ilk gol, 20 Haziran 1983'te Vancouver Whitecaps ile Seattle Sounders arasında oynanan ve 60 binden fazla taraftarın takip ettiği mücadelede atıldı. Bu tarihi golü İngiliz futbolcu Peter Beardsley kaydetti.

Takımlar ve rekorlar

BC Place, kurulduğu günden bu yana BC Lions (Kanada Futbol Ligi) ve Vancouver Whitecaps (MLS) takımlarına ev sahipliği yapıyor.

Stadın seyirci kapasitesi çeşitli konfigürasyonlarla değişiklik gösterse de futbol maçları için yaklaşık 54 bin 500 kapasitesi bulunmakta.

Stattaki seyirci rekoru ise 2 Eylül 2023'te Ed Sheeran konserinde 65 bin 61 kişiyle kırıldı.

Müzik dünyasının merkezi

Stat, sadece spor değil, kültür-sanat etkinliklerinde de Vancouver'ın merkez üssü konumunda.

Bugüne kadar sahne alan dünyaca ünlü isimler arasında AC/DC, Guns N'Roses, Foo Fighters gibi gruplar yer alıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları

Vancouver, BC Place etrafında büyük bir futbol şöleni hazırlığı yapıyor. Turnuva süresince şehir genelinde ve stat çevresinde taraftar bölgeleri kurulacak.

Vancouver genelinde turnuvanın ruhunu yansıtmak amacıyla Capilano Asma Köprüsü'nde "Canyon Kick-Off" gibi tematik etkinliklerin yanı sıra Surrey gibi çevre bölgelerde dev ekranların kurulacağı ücretsiz halka açık izleme noktaları, futbolseverleri ağırlayacak.

Stadın kendisi ise grup aşamaları ve eleme turları dahil olmak üzere toplam 7 maça ev sahipliği yapacak.