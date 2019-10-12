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Spor

A Milli Futbol Takımı'nda Fransa maçı hazırlıkları başladı

A Milli Futbol Takımı, 14 Ekim'de deplasmanda Fransa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hilmi Sever   | 12.10.2019
A Milli Futbol Takımı'nda Fransa maçı hazırlıkları başladı Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım / AA

İstanbul

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'u 1-0 yenerek liderliğini sürdüren A Milli Futbol Takımı, 14 Ekim'de deplasmanda Fransa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu, Kaan Ayhan ve Mahmut Tekdemir idmanda yer almadı.

Kaburgasında ağrı hisseden Emre Belözoğlu'nun MR'ı çekildi. Deneyimli futbolcunun durumu MR sonucuna göre belli olacak.

Mahmut Tekdemir'in ayak bileğinde ağrı hissettiği, Kaan Ayhan'ın da ayak patella tendonunda problem olduğu bildirildi.

Arnavutluk maçında 11'de oynayan oyuncuların büyük bölümü salonda yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular sahada çalıştı.

İstanbul'daki son antrenmanını yapan milli takım, yarın saat 11.45'te kalkacak uçakla Paris'e gidecek. Aynı gün karşılaşmanın oynanacağı Stade de France'ta TSİ 20.30'da Şenol Güneş, bir milli futbolcuyla basın toplantısı düzenleyecek.

Milli takım, son hazırlıklarını da TSİ 21.00'de Stade de France'ta yapacak.

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