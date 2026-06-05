A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Birbirine yakın takımlardan oluşan bir grup. Alttan almamak gerek. Bu zorlukları bilerek, bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Futbolda kolay diye bir şey yoktur." dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Futbolda kolay diye bir şey yoktur A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Birbirine yakın takımlardan oluşan bir grup. Alttan almamak gerek. Bu zorlukları bilerek, bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Futbolda kolay diye bir şey yoktur." dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki ikinci ve son hazırlık maçında 7 Haziran TSİ 01.00'de Miami’de Venezuela ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Dünya Kupası'nda birbirine yakın takımlardan oluşan bir grupta mücadele edeceklerini söyledi.

Inter Miami FC Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella, "Birbirine yakın takımlardan oluşan bir grup. Alttan almamak gerek. Bu zorlukları bilerek, bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Futbolda kolay diye bir şey yoktur." dedi.

Kuzey Makedonya ile Venezuela hazırlık maçlarının tercih gerekçelerine değinen İtalyan teknik adam, "Biz bu maçları play-off'tan sonra seçtik. Çok fazla seçeneğimiz yoktu. İlk maçı kendi evimizde Kuzey Makedonya’ya karşı oynadık çünkü gruptaki ilk rakibimizle benzer gördük. Seyircimizle yolculuğa çıkmadan önce vedalaşmak istedik. Venezuela, Güney Amerika kıtasında olduğu için, Paraguay ile de aynı grupta yer almışlardı. Onlar da yüksek seviyede oynamaya alışık bir takım. Bu yüzden onları seçmek istedim." ifadelerini kullandı.



“Kerem belki bu maçta birkaç dakika görev alabilir”

Takımdaki sakat oyuncuların durumu hakkında da bilgi veren deneyimli teknik adam, "Hakan’ı yavaş yavaş aramızı almaya başladık. Kenan’ı daha antrenmana alamadık ama o da yavaş yavaş katılmaya başlayacak. Kerem belki bu maçta birkaç dakika görev alabilir. Ferdi’de temkinli gidiyoruz. Bizim amacımız 13 Haziran’da herkesin en iyi şekilde bizimle olabilmesi." açıklamasında bulundu.

Vincenzo Montella, Arizona'daki ana kampta milli takımı bekleyen sıcak hava hakkında gelen bir soruya ise, "Hiçbir takım için kolay olmayacak. Mesafeler de çok uzak, sadece bizi etkilemeyecek. Kamp yerindeki hava şartları da sıcak olacak. Ama bu bizi yıldırmayacak. Dünya Kupası böyle bir organizasyon. Bizim arkada bir ekibimiz var, bütün futbolcularımız için çabalıyorlar. En az şekilde etkileneceğimizi düşünüyorum. Hemen adapte olmamız lazım." şeklinde konuştu.



"Biz kendimize güvenen, cesaretli bir takımız"

Üzerlerindeki sorumluluğu bildiklerini aktan Montella, şunları kaydetti:

"Biz kendimize güvenen, cesaretli bir takımız. Hem genç hem deneyimli futbolcularımız var. Herkesin bu sorumluluk duygusunu hissederek hareket etmesi gerekiyor, fazla abartmadan. Neler yapabileceğini bilen bir takımız. En iyi şekilde temsil etmemiz gereken bir ülke var. Herkesi gururlandırmak istiyoruz. Adım adım ilerleyerek bütün sonuçları almak istiyoruz. Herkes gibi ben de Dünya Kupası’na katılmayı hayal ederdim. Birkaç sene öncesine kadar milli takım çalıştırır mıydım, hiç düşünmemiştim. Böyle bir fırsatı hayal bile etmedim. Burada olduğum için çok mutluyum. Herkesin hak ettiğini düşünüyorum. Duygusal olarak milli takımda her şeyi hissedersiniz. Çok çalışmamız lazım tabii ki de. Hayallerimiz büyük ama adım adım ilerlememiz lazım."

Aday kadro seçimini yaparken zorladığının altını çizen deneyimli teknik adam, "Diğer takımları da takip ediyorduk, onlar da 80-90 milyon avroluk oyuncuları kadroya almadılar. Görevimizin bir paçası ama tabii ki bazı futbolcuları getiremediğimiz için üzülüyoruz. Son seçimleri yaparken çok özgürce yaptığımızı söylemek gerek. Bütün maçları ve rakipleri düşünerek yaptım. Bize en çok katlı sağlayacak oyuncuları seçtim." ifadelerini kullandı.

Arda Güler'in her geçen gün geliştiğini belirten Vincenzo Montella, "Geliştiğini düşünüyorum. Real Madrid’e gittiğinde 19 yaşındaydı. Bizimle de en az 20 maç yaptı bu süreçte. Real Madrid’de oynuyorsanız kazanmaktan başka düşünce yok. Bu sizi zihinsel olarak geliştirir. Hala çok genç ve gelişime açık. Biz de onun gelişimini desteklemeye hazırız. Onun gelişimi için çalışıyoruz. Hemen hemen bütün deneyimleri yaşadı. Bu da sizi mental olarak ve oyun olarak geliştirir." şeklinde konuştu.

"Bütün konsantrem mili takım için"

Montella, kendisine gelen teklifleri düşünmeyeceği yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Burada çok mutluyum ve entegre olduğumu düşünüyorum. Bütün konsantrem mili takım için. Başka konu konuşmaya gerek yok." dedi.

Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano hakkındaki soruya, "Italiano için çok mutluyum. Benim de arkadaşım. Çok iyi bir hoca ve insan. Adana’da yaşadığımız kötü depremde ben İtalya’da bağış hesabı açmıştım. En çok katkıda bulunanlardan biri oydu. Konteynır getirebilmek için çok uğraşmıştık, insanlar evsiz kalmasın diye. Kıymetli ve çok da iyi bir hoca." cevabını verdi.

İtalyan teknik adam, Fatih Terim'in kendi ve milli takımla ilgili açıklamaları hakkında ise, şunları söyledi:

"Çok teşekkür etmek istiyorum. Ben onu hem arkadaşım hem hocam olarak görüyorum. Bizim hikayelerimiz birbirine yakın gitti. O Fiorentina’dan ayrıldıktan sonra ben göreve geldim. Milan’da ve milli takımda da yine ondan sonra aynı takımlarda çalıştım. Adana’da, onun memleketinde Adana Demirspor’un başındaydım. Bizim için bir referans olacak kendisi. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Aynı şey Şenol Hoca için de geçerli. Ona da teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki onun da duaları bizimle."