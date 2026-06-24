A Milli Futbol Takımı, Los Angeles'taki ilk idmanını yaptı

Hilmi Sever
24 Haziran 2026•Güncelleme: 24 Haziran 2026
Bugün Arizona'dan Los Angeles'a gelen ay-yıldızlı ekip, ilk idmanını Amerikan Futbol Ligi takımlarından Los Angeles Galaxy'nin sahası Carson Sports Park'ta yaptı.
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Çalışmaya oyuncuların tamamı katıldı.
İdmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da izledi.
İdmanı izleyen yaklaşık 50 taraftar yaptıkları tezahüratlarla milli futbolculara destek verdi.
Türkiye, ABD maçının son antrenmanını 25 Haziran TSİ 03.30'da Carson Sports Park'ta gerçekleştirecek.