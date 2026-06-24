A Milli Futbol Takımı, Los Angeles'taki ilk idmanını yaptı 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Los Angeles'ta ilk antrenmanını gerçekleştirdi.