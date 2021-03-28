A Milli Futbol Takımı Letonya maçı hazırlıklarına başladı

İstanbul
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart Salı günü İstanbul'da Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanda milliler, ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları gerçekleştirdi. İdman şut çalışmasıyla sona erdi.
Norveç maçında forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışmaları yaptı.
Ay-yıldızlı ekip son çalışmasını yarın 18.00'de yapacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.