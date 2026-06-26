2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti ve şampiyonaya 3 puanla veda etti.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti 2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti ve şampiyonaya 3 puanla veda etti.

Los Angeles Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da ay-yıldızlı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona eren mücadelede milli takımın gollerini Arda Güler, Orkun Kökçü ve Kaan Ayhan'dan geldi. Milli takıma galibiyet golünü Kaan 90+8. dakikada ağlara yolladı.

İlk iki maçını kaybeden ve üçüncü maçında ilk galibiyetini ve puanlarını alan Türkiye, şampiyonayı 3 puanla tamamladı. ABD ise 6 puanla grubu lider tamamladı. ABD, son 32 turunda Bosna Hersek ile eşleşti.

[1/14] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu 3. maçında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri takımları, ABD’nin Los Angeles kentindeki Los Angeles Stadyumu’nda karşılaştı. [2/14] Bir pozisyonda, milli takım oyuncusu Arda Güler, hava topuna yükseldi. [3/14] Bir pozisyonda, milli takım oyuncusu Salih Özcan (5) ile ABD'li Giovanni Reyna (7) mücadele etti. [4/14] Bir pozisyonda, milli takım oyuncusu Oğuz Aydın (24), ABD'li Timothy Weah (21) ile mücadele etti. [5/14] Taraftarlar, karşılaşmayı takip etti. [6/14] Bir pozisyonda, milli takım oyuncusu Oğuz Aydın (24), ABD'li Auston Trusty (6) ile mücadele etti. [7/14] Türk taraftarlar, gol sevinci yaşadı. [8/14] Arda Güler'in (8) attığı golün ardından milli oyuncular sevinç yaşadı. [9/14] Arda Güler'in (8) attığı golün ardından milli oyuncular sevinç yaşadı. [10/14] Orkun Kökçü'nün (6) attığı golün ardından milli futbolcular sevinç yaşadı. [11/14] Milli takım oyuncusu Salih Özcan'a (yerde) yaptığı faulün ardından maçın hakemi Mustapha Ghorbal, ABD'li oyuncu Sebastian Berhalter'e (14) sarı kart gösterdi. [12/14] Türk taraftarlar, milli takımı destekledi. [13/14] Karşılaşmada, milli futbolcu Eren Elmalı da forma giydi. [14/14] Bir pozisyonda, milli takım oyuncusu Arda Güler (8), topu ağlarla buluşturan şutu çekti. × [1/14] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu 3. maçında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri takımları, ABD’nin Los Angeles kentindeki Los Angeles Stadyumu’nda karşılaştı. [2/14] Bir pozisyonda, milli takım oyuncusu Arda Güler, hava topuna yükseldi. [3/14] Bir pozisyonda, milli takım oyuncusu Salih Özcan (5) ile ABD'li Giovanni Reyna (7) mücadele etti. [4/14] Bir pozisyonda, milli takım oyuncusu Oğuz Aydın (24), ABD'li Timothy Weah (21) ile mücadele etti. [5/14] Taraftarlar, karşılaşmayı takip etti. [6/14] Bir pozisyonda, milli takım oyuncusu Oğuz Aydın (24), ABD'li Auston Trusty (6) ile mücadele etti. [7/14] Türk taraftarlar, gol sevinci yaşadı. [8/14] Arda Güler'in (8) attığı golün ardından milli oyuncular sevinç yaşadı. [9/14] Arda Güler'in (8) attığı golün ardından milli oyuncular sevinç yaşadı. [10/14] Orkun Kökçü'nün (6) attığı golün ardından milli futbolcular sevinç yaşadı. [11/14] Milli takım oyuncusu Salih Özcan'a (yerde) yaptığı faulün ardından maçın hakemi Mustapha Ghorbal, ABD'li oyuncu Sebastian Berhalter'e (14) sarı kart gösterdi. [12/14] Türk taraftarlar, milli takımı destekledi. [13/14] Karşılaşmada, milli futbolcu Eren Elmalı da forma giydi. [14/14] Bir pozisyonda, milli takım oyuncusu Arda Güler (8), topu ağlarla buluşturan şutu çekti.

İlk yarı

Karşılaşmanın 3. dakikasında ABD öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında Belharter uzak direğe ortaladı. Kale sahası önü sağ çaprazında boş kalan Trusty, meşin yuvarlağı düzeltip çaprazdan sert vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

10. dakikada A Milli Futbol Takımı maçta eşitliği yakaladı. Arda Güler'in savunmanın arkasına gönderdiği pasta rakipten önce topu kapan Barış Alper Yılmaz, penaltı noktasına hareketlenen Arda Güler'le yeniden topu buluşturdu. Yıldız oyuncu karşı karşıya pozisyonda sert vurdu ve topu ağlara yolladı: 1-1.

31. dakikada A Milli Futbol Takımı öne geçti. Kenan'ın pasında topla buluşan Arda Güler, soldan savunmanın arkasına sarkan Eren Elmalı'ya pasını aktardı. Bu futbolcu son çizgiye inip kale sahası önündeki Orkun'a yerden ortaladı. Orkun Kökçü yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu: 2-1.

Müsabakanın ilk yarısı A Milli Futbol Takımı'nın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı

49. dakikada ABD eşitliği sağladı. McKenzie'nin soldan kullandığı uzun taç atışında top ceza yayı önü sol çaprazında Belharter'in önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 2-2.

62. dakikada ABD tehlikeli geldi. Savunmanın arkasına atılan uzun topa hareketlenen Pulisic, soldan ceza sahasına girip çaprazdan sert vurdu, Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Dönen topu penaltı noktası üzerinde Aaronson tamamlamak istedi ancak topu yandan dışarı gönderdi.

63. dakikada ABD yine etkili geldi. Sağdan ceza sahasına yapılan ortada savunmadan öne Pulisic vurdu. Uğurcan Çakır'ın parmaklarının ucuyla müdahale ettiği top direğe de çarpıp oyun alanına geri döndü. Savunma topu kornere yolladı.

72. dakikada Arda Güler'in pasında sol kanatta topla buluşan Kenan Yıldız ceza sahasına girip çaprazdan sert vurdu ancak top az farkla yandan auta gitti.

89. dakikada A Milli Futbol Takımı gole çok yaklaştı. Arda Güler'in topuk pasıyla savunmanın arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda defanstan önce vurmak istedi ancak topu ıska geçti.

90+8. dakikada A Milli Futbol Takımı öne geçti. Salih Özcan'ın sağdan yaptığı ortada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Can Uzun'un vuruşunda savunmadan seken top kale sahası içindeki Kaan Ayhan'ın önünde kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden topu filelere yolladı: 3-2.

A Milli Futbol Takımı müsabakadan 3-2 galibiyetle ayrılırken 3 puanla grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

Dünya Kupası'ndaki ilk golümüz Arda'dan

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki ilk golü Arda Güler'den geldi.

Ay-yıldızlı ekibin 10. dakikada gelişen atağında Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Arda, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

Arda, Emre Belözoğlu'nu geçti

Arda, ABD'ye attığı golle Türkiye'nin Dünya Kupası'nda gol atan en genç oyuncusu oldu.

21 yaş 120 günlükken Dünya Kupası'nda golünü atan Arda, 21 yaş 275 günlük iken 2002 Dünya Kupası'nda Kosta Rika filelerini havalandıran Emre Belözoğlu'nu geride bıraktı.

Milli takımın ikinci golü Orkun'dan

Milli takımımız ikinci golünü 31. dakikada Orkun Kökçü ile buldu.

Eren'in pasıyla altıpas önünde topla buluşan Orkun'un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

Ay-yıldızlı ekibin galibiyet golünü 88. dakikada oyuna giren Kaan Ayhan, 90+8. dakikada ağlara yolladı.

Karşılaşmayı 70 bin 492 taraftarın izlediği açıklandı.

Bakan Bak karşılaşmayı izledi

A Milli Futbol Takımı'nın, ABD ile oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte takip etti.