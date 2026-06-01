A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası öncesinde göz doldurdu A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile yaptığı maçı 4-0 kazandı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile oynadığı maçın 1. dakikasında gole yaklaştı. Rakip ceza sahasına yakın bölgede Orkun Kökçü'nün pasında Can Uzun ceza sahası sol çaprazında topla buluştuktan sonra şutunu çekti, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

2. dakikada ay-yıldızlılar 1-0 öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta çizgiye inen Oğuz Aydın'ın yerden içeri çevirdiği topa Orkun Kökçü, altıpas önünde gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti.

[1/21] 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Türkiye ile Kuzey Makedonya, Chobani Stadı'nda karşılaştı. [2/21] 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Türkiye ile Kuzey Makedonya, Chobani Stadı'nda karşılaştı. [3/21] 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Türkiye ile Kuzey Makedonya, Chobani Stadı'nda karşılaştı. Türkiye A Milli Takımı oyuncuları attıkları golün ardından sevinç yaşadı. [4/21] 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Türkiye ile Kuzey Makedonya, Chobani Stadı'nda karşılaştı. Türkiye A Milli Takımı oyuncuları attıkları golün ardından sevinç yaşadı. [5/21] 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Türkiye ile Kuzey Makedonya, Chobani Stadı'nda karşılaştı. Türkiye A Milli Takımı oyuncuları attıkları golün ardından sevinç yaşadı. [6/21] 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Türkiye ile Kuzey Makedonya, Chobani Stadı'nda karşılaştı. Türkiye A Milli Takımı oyuncuları attıkları golün ardından sevinç yaşadı. [7/21] 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Türkiye ile Kuzey Makedonya, Chobani Stadı'nda karşılaştı. Türkiye A Milli Takımı oyuncuları attıkları golün ardından sevinç yaşadı. [8/21] 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Türkiye ile Kuzey Makedonya, Chobani Stadı'nda karşılaştı. Türkiye A Milli Takımı oyuncuları attıkları golün ardından sevinç yaşadı. [9/21] 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Türkiye ile Kuzey Makedonya, Chobani Stadı'nda karşılaştı. Türkiye A Milli Takımı oyuncuları attıkları golün ardından sevinç yaşadı. [10/21] 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Türkiye ile Kuzey Makedonya, Chobani Stadı'nda karşılaştı. Türkiye A Milli Takımı oyuncuları attıkları golün ardından sevinç yaşadı. [11/21] 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Türkiye ile Kuzey Makedonya, Chobani Stadı'nda karşılaştı. Türkiye A Milli Takımı oyuncusu Can Uzun (ortada) attığı golün ardından takım arkadaşları ile sevinç yaşadı. [12/21] 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Türkiye ile Kuzey Makedonya, Chobani Stadı'nda karşılaştı. Türkiye A Milli Takımı oyuncusu Can Uzun (sağda) attığı golün ardından takım arkadaşları ile sevinç yaşadı. [13/21] 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Türkiye ile Kuzey Makedonya, Chobani Stadı'nda karşılaştı. Türkiye A Milli Takımı oyuncusu Can Uzun (sağda) attığı golün ardından takım arkadaşları ile sevinç yaşadı. [14/21] 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Türkiye ile Kuzey Makedonya, Chobani Stadı'nda karşılaştı. Türkiye A Milli Takımı oyuncusu Can Uzun (ortada) attığı golün ardından takım arkadaşları ile sevinç yaşadı. [15/21] 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Türkiye ile Kuzey Makedonya, Chobani Stadı'nda karşılaştı. Türkiye A Milli Takımı oyuncusu Can Uzun (sağda) attığı golün ardından takım arkadaşları ile sevinç yaşadı. [16/21] 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Türkiye ile Kuzey Makedonya, Chobani Stadı'nda karşılaştı. Türkiye A Milli Takımı oyuncusu Can Uzun (sağda) attığı golün ardından sevinç yaşadı. [17/21] 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Türkiye ile Kuzey Makedonya, Chobani Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Türkiye A Milli Takım oyuncusu Yunus Akgün (ortada) ile Kuzey Makedonya oyuncusu Eljif Elmas (7) mücadele etti. [18/21] 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Türkiye ile Kuzey Makedonya, Chobani Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Türkiye A Milli Takım oyuncusu Oğuz Aydın (20) ile Kuzey Makedonya oyuncusu Eljif Elmas (ortada) mücadele etti. [19/21] 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Türkiye ile Kuzey Makedonya, Chobani Stadı'nda karşılaştı. Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, oyuncularına taktik verdi. [20/21] 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Türkiye ile Kuzey Makedonya, Chobani Stadı'nda karşılaştı. 16. dakikada Türkiye, skoru 2-0 yaptı. Orta alandan hızlı atakla başlayan hücumda Can Uzun soldan bindiren Eren Elmalı'ya topu bıraktı. Eren sola indikten sonra topu arkasında kalan Can'a bıraktı. Can Uzun ceza sahasında sol çaprazdan çektiği şutla topu ağlara gönderdi.

44. dakikada ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Miovski'nin arka direğe ortasında topu kapan Alioski, Ozan Kabak'tan sıyrılarak şutunu çekti. Kaleci Altay Bayındır yaptığı müdahaleyle topun ağlarla buluşmasını engelledi.

45+3. dakikada sağ tarafta topla buluşan Oğuz Aydın, ceza sahasında rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, kaleci gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

53. dakikada ay-yıldızlılar skoru 3-0 yaptı. Can Uzun'un ceza sahası dışından içeri gönderdiği uzun topu, Deniz Gül kafayla dokunarak ağlarla buluşturdu.

70. dakikada Türkiye şık bir organizasyonla 4. golü buldu. Arda Güler'in topuk pasıyla sağdan çizgiye inen İrfan Can Kahveci'nin içeri çevirdiği topu Barış Alper Yılmaz düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.

Karşılaşma Türkiye'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

FIFA Dünya Kupası öncesinde oynadığı ilk hazırlık maçından 4-0 galip ayrılan milli takım, yarın ABD'ye gidecek ve 7 Haziran'a kadar Florida'da kamp yapacak. Ay-yıldızlılar kampın son gününde Venezuela'yla hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Eren Elmalı hastaneye kaldırıldı

Karşılaşmanın 7. dakikasında rakibiyle girdiği hava topu mücadelesinde başına darbe alan Eren Elmalı, bu pozisyonun ardından 20 dakika daha sahada kaldı.

Can Uzun'un golünde pası veren Eren Elmalı, daha sonra baş dönmesi şikayetiyle kenara gelerek yerini Zeki Çelik'e bıraktı. Eren, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Milli takımda Eren Elmalı'nın oyundan çıkmasıyla Mert Müldür sol beke geçerken, Zeki Çelik de sağ bekte görev yaptı.

Can Uzun, milli takımda ilk golünü attı

A Milli Futbol Takımı'nın Eintracht Frankfurt'ta forma giyen 20 yaşındaki oyuncusu Can Uzun, Kuzey Makedonya karşısında kaydettiği golle, milli forma altında ilk kez ağları havalandırdı.

Mücadelede Eren Elmalı'nın pasında topla buluşan genç oyuncu, uzaktan sert şutunda fileleri havalandırdı.

Can Uzun, müsabakada Deniz Gül'ün golünde pası veren isim oldu.

Deniz Gül'ün milli formayla 2. gol sevinci

Milli takımın Porto'da forma giyen 21 yaşındaki forvet oyuncusu Deniz Gül, Kuzey Makedonya karşısında milli formayı 7. kez giydi.

Mücadelenin 53. dakikasında Can Uzun'un ortasında topu kafayla filelere göndermeyi başaran genç oyuncu, skoru 3-0'a getiren isim oldu.

Deniz Gül, milli forma altındaki ilk golünü Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya ile oynanan maçta atmıştı.

Arda Güler'e sevgi seli

A Milli Futbol Takımı'nın Real Madrid forması giyen yıldız oyuncusu Arda Güler, Chobani Stadı'nda tezahüratlarla karşılandı.

İkinci yarının başlamasıyla birlikte Arda Güler ısınmaya giderken, tribünler de genç futbolcuya alkışlarla sevgi gösterisinde bulundu. Milli futbolcu da taraftarların sevgisine el sallayarak karşılık verdi.

Muhammed Şengezer ve Aral Şimşir ilk kez milli oldu

A Milli Futbol Takımı'nda 2 futbolcu, Kuzey Makedonya karşısında ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi.

RAMS Başakşehir formasını giyen kaleci Muhammed Şengezer, daha önce 9 kez kadroda olmasına karşın süre almadığı milli takımda Kuzey Makedonya karşısında ilk kez sahaya çıktı. 29 yaşındaki file bekçisi, 63. dakikada Altay Bayındır'ın yerine oyuna dahil oldu.

Milli takım formasını ilk kez giyen bir diğer isim ise Aral Şimşir oldu. Danimarka'nın Midtjylland ekibinde oynayan 23 yaşındaki futbolcu, daha önce Romanya ve Kosova maçlarının kadrosuna çağırılmış ancak sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılmıştı. Aral Şimşir, 63. dakikada Can Uzun'un yerine oyuna girdi.

Yeni IFAB kuralları işledi

Türkiye-Kuzey Makedonya mücadelesinde, Dünya Kupası'nda uygulanacak yeni kurallar uygulandı.

Müsabakanın 21. dakikasında A Milli Futbol Takımı'nın atağında top auta çıkarken, Kuzey Makedonya kalecisi Dimitrievski ve savunma oyuncuları, oyunu geç başlatınca hakem Jose Luis Munuera, milliler lehine korner kararı verdi.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Dünya Kupası öncesinde oyunun yavaşlamaması adına bazı kural değişikliklerine gitmiş, bu kuralların da organizasyonda uygulanacağını duyurmuştu.