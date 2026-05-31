A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürdü 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü. Kaptan Hakan Çalhanoğlu antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Kerem Aktürkoğlu koşulara başladı.,

11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası için 2 Haziran Salı günü ABD'ye gidecek ay-yıldızlılar, İstanbul'da basın mensuplarına açık son antrenmanını gerçekleştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

Milli takımda Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç ve Kenan Yıldız'ın tedavilerine devam edildi. Hakan Çalhanoğlu, idmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Kerem Aktürkoğlu ise koşulara başladı.

Antrenmandan önce teknik ekip ve takım arkadaşları, evlenmesi dolayısıyla İsmail Yüksek'i tebrik etti.

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında yarın Kuzey Makedonya ile özel maçta karşılaşacak. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.