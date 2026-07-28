A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi Finalleri'nde ilk kez sahaya çıkacak
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın ilk kez mücadele edeceği FIVB Milletler Ligi (VNL) final etabı, yarın Çin'de başlayacak.
Hüseyin Burak Demirer
28 Temmuz 2026•Güncelleme: 28 Temmuz 2026
ANKARA
Dünyanın önde gelen milli voleybol takımlarının katılımıyla 2018'den bu yana düzenlenen organizasyonun 2026 finallerine, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Ningbo kentindeki Beilun Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
Bu sezon VNL'deki 3. deneyimini yaşayan ay-yıldızlılar, ilk kez yükseldikleri çeyrek finalde, turnuvadaki en iyi derecesi 4'üncülük olan (2021, 2024, 2025) Slovenya ile karşılaşacak.
Grup aşamasında 6. sırada yer alan Türkiye ile puan tablosunu 3. bitiren Slovenya arasındaki maç, yarın TSİ 10.00'da başlayacak.
İki takım arasında oynanan son 5 resmi maç da Slovenya'nın galibiyetiyle sonuçlandı. Milli takım, Slovenya'yı elemesi halinde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.
Yarı final müsabakaları 1 Ağustos Cumartesi günü TSİ 10.00 ve 14.30'da yapılacak. Turnuvada 3'üncülük maçı 2 Ağustos Pazar günü TSİ 10.00'da, final ise aynı gün TSİ 14.30'da oynanacak.
Türkiye, ilk iki sezonundaki galibiyet sayısını 2'ye katladı
VNL'e ilk kez katıldığı 2024'te bir, geçen sezon ise 3 galibiyeti bulunan A Milli Erkek Voleybol Takımı, bu yıl oynadığı 12 maçın 8'ini kazandı.
Başantrenörlüğünü Slobodan Kovac'ın yaptığı Türkiye böylece 2026 Erkekler VNL'de, önceki iki katılımının toplamındaki galibiyet sayısını 2'ye katladı.
Kovac etkisi
Efeler Ligi'nde Halkbank ile şampiyonluklar yaşayan, Fenerbahçe'de ise Türkiye Kupası'nı kaldıran Sırp başantrenör Kovac, A Milli Erkek Takımı'nın yükselişinde önemli rol oynadı.
2025'in temmuz ayında göreve gelen 58 yaşındaki Kovac'ın yönetiminde Türkiye, aynı yıl Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda, 2026'da da VNL'de ilk kez çeyrek finale yükseldi.
Türkiye'nin final etabındaki kadrosu ve çeyrek final maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer, Marko Matic, Ahmet Samet Baltacı
Libero: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın
Çeyrek final maç programı
Yarın:
10.00 Slovenya-Türkiye
14.30 Japonya-Çin
30 Temmuz Perşembe:
10.00 İtalya-ABD
14.30 Polonya-Ukrayna
En başarılı takım Polonya
Turnuvada ünvanını korumaya çalışacak Polonya, 2023 ve 2025'teki şampiyonluklarının yanı sıra elde ettiği 1 gümüş, 3 de bronz madalyayla Erkekler VNL tarihinin en başarılı takımları sıralamasında başı çekiyor.
Polonya'yı, 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalyayla Fransa ve 2 altın madalyayla Rusya takip ediyor.
Bu 3 takım dışında VNL'in zirvesine çıkan tek ekip Brezilya'nın ise 2021'de bir şampiyonluğu bulunuyor.
Geride kalan 7 FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde madalya mücadelesi veren takımlar şöyle:
Yıl
Final
3'üncülük maçı
Şampiyon
Skor
2'nci
3'üncü
Skor
4'üncü
2018
Rusya
3-0
Fransa
ABD
3-0
Brezilya
2019
Rusya
3-1
ABD
Polonya
3-0
Brezilya
2021
Brezilya
3-1
Polonya
Fransa
3-0
Slovenya
2022
Fransa
3-2
ABD
Polonya
3-0
İtalya
2023
Polonya
3-1
ABD
Japonya
3-2
İtalya
2024
Fransa
3-1
Japonya
Polonya
3-0
Slovenya
2025
Polonya
3-0
İtalya
Brezilya
3-1
Slovenya
NOT: Organizasyon 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.