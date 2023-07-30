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Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar’ı 3-2 yenerek 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazandı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar’ı 3-2 yenerek 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazandı.

Burhanettin Selçuk Aval  | 30.07.2023 - Güncelleme : 30.07.2023
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar’ı 3-2 yenerek 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazandı

Ankara

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