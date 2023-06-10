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Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, deplasmanda Romanya'yı yendi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında deplasmanda Romanya'yı 3-2 yendi.

Erkan Tiryaki  | 10.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
A Milli Erkek Voleybol Takımı, deplasmanda Romanya'yı yendi

Ankara

Grupta puanını 8'e yükselterek liderliğini sürdüren Türkiye, grupta kalan iki karşılaşmasını da Ankara’da TVF Başkent Voleybol Salonu’nda oynayacak. Milliler, 14 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da Portekiz'i, 17 Haziran Cumartesi günü ise saat 17.00’de Danimarka’yı konuk edecek.

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