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Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı 5. İslami Dayanışma Oyunları'na galibiyetle başladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki ilk maçında Pakistan'ı 3-1 mağlup etti.

Erkan Tiryaki, Halil İbrahim Avşar   | 09.08.2022
A Milli Erkek Voleybol Takımı 5. İslami Dayanışma Oyunları'na galibiyetle başladı

Konya/Ankara

Salon: Karatay Kongre ve Spor Merkezi

Hakemler: Elvar Zülfügovar (Azerbaycan), Kemfang William (Kamerun)

Pakistan: Raza, Zaheer, Murad Khan, Ali Usman, Muzafer Khan, Yazman (Bilal Khan, Ali Nasir, Aimal Khan, Naveed, Afaq Khan)

Türkiye: İzzet Ünver, Ahmet Tümer, Kaan Gürbüz, Gökhan Gökgöz, Burakhan Tosun, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, İzzet Alp Akkuş, Yunus Emre Tayaz)

Setler: 28-30, 26-24, 27-29, 27-29

Süre: 126 dakika (33, 30, 32, 31)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda B Grubu ilk maçında Pakistan'ı 3-1 yendi.

Erkek Milli Voleybol Takımı'nın kaptanı İzzet Ünver, Pakistan maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Konya'da oynadıkları ilk maçın çok zorlu geçtiğini belirten İzzet, "Pakistan beklediğimizden daha iyi voleybol oynadı. Oyuna adapte olmamız biraz sürdü. İkinci sette farklı bir şekilde öndeyken seti kaybetmemiz karşılaşmayı bu noktaya getirdi. Umarım önümüzdeki karşılaşmalarda oyunumuzun üzerine koyarak devam ederiz." ifadelerini kullandı.


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