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Spor

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Euro 2022 Elemeleri'ndeki rakipleri belli oluyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2022 Avrupa Hentbol Şampiyonası eleme grubundaki rakiplerinin belli olacağı kura çekimi, 16 Haziran Salı günü TSİ 18.00'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da on-line olarak yapılacak.

Fatih Çakmak   | 09.06.2020
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Euro 2022 Elemeleri'ndeki rakipleri belli oluyor

Ankara

Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 32 takımın mücadele edeceği elemeler 4'er takımlı 8 gruptan oluşacak. Gruplarında ilk 2 sırada yer alan 16 takım ile en iyi 3. olan 4 takım şampiyonaya katılmaya hak kazanacak. Ev sahibi Macaristan ve Slovakya ile son şampiyon İspanya ve 2. Hırvatistan şampiyonaya doğrudan katılacak.

Eleme grubu maçları 4-5 Kasım 2020 tarihlerinde başlayacak, 2 Mayıs 2021 tarihinde oynanacak 6. ve son maçlarla tamamlanacak.

A Milli erkek hentbol takımı 4. torbadan kura çekimine katılacak.

Kura çekimindeki torbalar şu şekilde:

1. Torba : Norveç, İsveç, Danimarka, Almanya, Fransa, Slovenya, Çekya, İzlanda

2. Torba : Avusturya, Belarus, Portekiz, K.Makedonya, Sırbistan, Rusya, Karadağ, Hollanda

3. Torba : İsviçre, Litvanya, Romanya, Bosna Hersek, Ukrayna , Letonya, Polonya, Belçika

4. Torba : Türkiye, Finlandiya, İtalya, İsrail, Estonya, Yunanistan, Kosova, Faroe Adaları

Kura çekimi, Avrupa Hentbol Federasyonu'nun (EHF) resmi sosyal medya hesapları ve YouTube kanalı üzerinden takip edilebilecek.

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