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Spor

A Milli Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu kadrodan çıkarıldı

2019 FIBA Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Metin Türen ve Muhsin Yaşar, kadrodan çıkarıldı.

Süha Gür   | 13.08.2019
A Milli Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu kadrodan çıkarıldı

Istanbul

2019 FIBA Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Metin Türen ve Muhsin Yaşar, kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre iki oyuncu, 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda yer alamayacak.

Dünya Kupası'nın hazırlıklarını 14 oyuncuyla sürdürecek ay-yıldızlıların kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Buğrahan Tuncer, Berk İbrahim Uğurlu, Berkan Durmaz, Cedi Osman, Doğuş Balbay, Ege Arar, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Scott Jordan Wilbekin, Semih Erden, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan.

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