A Milli Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu kadrodan çıkarıldı
2019 FIBA Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Metin Türen ve Muhsin Yaşar, kadrodan çıkarıldı.
Istanbul
2019 FIBA Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Metin Türen ve Muhsin Yaşar, kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre iki oyuncu, 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda yer alamayacak.
Dünya Kupası'nın hazırlıklarını 14 oyuncuyla sürdürecek ay-yıldızlıların kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Buğrahan Tuncer, Berk İbrahim Uğurlu, Berkan Durmaz, Cedi Osman, Doğuş Balbay, Ege Arar, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Scott Jordan Wilbekin, Semih Erden, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.