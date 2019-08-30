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Spor

A Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası'na hazır

Çin'in ev sahipliğinde yapılacak 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılacak Türkiye, uzun bir çalışma dönemiyle basketbolun en büyük organizasyonuna hazırlandı.

Ercan Doğan   | 30.08.2019
A Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası'na hazır

İstanbul

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, uzun bir hazırlık dönemi geçirdi.

Açıklanan geniş kadronun bir grubuyla 1 Temmuz'da çalışmalara başlayan milliler, 2 aylık hazırlık süreci yaşadı.

Bir süre İstanbul'da çalışan, daha sonra Slovenya'ya giden milliler, 30 Temmuz'a kadar kondisyon ve ağırlık çalışmaları gerçekleştirdi.

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Türkiye, 4 Ağustos'ta Fransa'ya giderek hem antrenman gerçekleştirdi hem de Fransa ve Tunus ile iki hazırlık karşılaşması oynadı.

Fransa'daki kamp sonrası İstanbul'da Senegal ve Ürdün ile hazırlık maçlarında karşılaşan milli takım, Yunanistan'da katıldığı turnuvayla çalışmalarını sürdürdü.

Milli takım, son dönemdeki çalışmalarını ise Dünya Kupası'nın gerçekleştireceği Çin'de yaptı.

10 hazırlık maçında 7 galibiyet aldı 

A Milli Takım, hazırlık döneminde 10 hazırlık maçı yaptı.

Bu karşılaşmaların 7'sini kazanan milliler, 3 maçtan ise mağlup ayrıldı.

Milli takımın hazırlık maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

Fransa-Türkiye: 69-74

Tunus-Türkiye: 54-64

Türkiye-Senegal: 94-59

Türkiye-Ürdün: 106-72

Sırbistan-Türkiye: 87-72

Yunanistan-Türkiye: 84-70

İtalya-Türkiye: 70-72

Türkiye-Porto Riko: 72-64

Türkiye-Venezuela.: 68-71

Türkiye-Dominik Cumhuriyeti: 87-59

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