9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu başladı

İzmir
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu'nda start verildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen yarı maraton Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.
Yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen maraton öncesi katılımcılar alanda müzik eşliğinde ısınma hareketleri yaptı.
Cumhuriyet Meydanı ile İnciraltı güzergahlarında koşulacak maratonun sonunda genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve kadın sporcuların yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ve 60-64 yaş gruplarında ödüller dağıtılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.