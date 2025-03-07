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Spor

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla maçlara pankartla çıkılacak

Futbolcular, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla maçlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "Kadınlarla Yükselen Türkiye" pankartıyla çıkacak.

Muhammed Boztepe  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
"8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla maçlara pankartla çıkılacak

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan bilgiye göre, sahalarda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkat çekmek amacıyla harekete geçildi.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan ve "2025 Aile Yılı" logosunun da yer aldığı "Kadınlarla Yükselen Türkiye" pankartı hazırlandı.

Futbolcular, sahaya çıkacakları pankartlarla "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nün önemine dikkati çekecek.

Yarın oynanacak ve pankartın yer alacağı karşılaşmalar şu şekilde:

Trendyol Süper Lig

13.30 Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir

16.00 Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor

20.30 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor

Trendyol 1. Lig

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor

20.30 Esenler Erokspor-Manisa FK

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