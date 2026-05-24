8. Etnospor Kültür Festivali'nde son gün etkinlikleri başladı İstanbul'da düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali'nde dördüncü ve son gün etkinlikleri başladı.

Dünya Etnospor Birliği tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivalin son gününde farklı coğrafyalardan gelen sporcular, sanatçılar, zanaatkarlar, kültür insanları ve ziyaretçiler aynı atmosferde buluşacak.

Geleneksel sporları ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarma hedefiyle düzenlenen festivalde çocuklar, gençler ve ebeveynleri gün boyunca farklı etkinlik alanlarında vakit geçirecek.

8. Etnospor Kültür Festivali, bugün yapılacak etkinliklerle kapılarını kapatacak.