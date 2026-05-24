8. Etnospor Kültür Festivali sona erdi

Dünya Etnospor Birliği tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festival dört gün sürdü. Farklı coğrafyalardan gelen sporcular, sanatçılar, zanaatkarlar, kültür insanları ve ziyaretçiler, aynı atmosferde buluştu.
Festivalde okçuluk, güreş müsabakaları, atlı okçuluk, akrobasi, savaş sanatları, oyunlar, el sanatları, gastronomi ve sahne sanatlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar ve yetişkinler, etkinlikte geleneksel sporları deneme fırsatı yakaladı.
Geleneksel sporları ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarma hedefiyle düzenlenen festivalde, yaklaşık 1,5 milyon çocuk, genç ve ebeveyn, birçok farklı etkinlik alanında vakit geçirdi.
Bu yıl 8'incisi düzenlenen festivalin kapanış töreni alandaki ana sahnede gerçekleştirildi.
Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Dünya Etnospor Birliği Başkan Vekili Hakan Kazancı, Dünya Etnospor Birliği yöneticileri, organizasyona katılan sporcular ile festivale katkıda bulunan kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Törende Anadolu Ajansı adına Türkiye Haberleri Direktörü Hasan Ay yer aldı.
Kapanış seremonisinde festivalde yer alan sporculara ödül takdim edildi.
Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Sekizincisi yapılan bu etkinlik, her sene üzerine konularak, geliştirilerek şehrimize, ülkemize çok önemli bir kazanç sağlıyor. Bunun tesadüf olmadığını hepimiz biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sporun her dalında, tıpkı diğer sektörlerdeki gibi Türkiye mevcut altyapısını çok geliştirdi. Bundan daha önemlisi öz güvenimiz gelişti. Aslında Etnospor'u yapmak, bunu ortaya koymak, bunu dünya çapında bir marka haline getirmek bizim öz güvenimizin sonucunda çıkan bir etkinlik." ifadelerini kullandı.
Vali Gül, Etnospor'un önemine değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile başlayan bu öz güvenle, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan ve çalışma arkadaşları bütün sosyal kredisini bu işlere kullandı. Günün sonunda İstanbul'un göbeğinde, en güzel yerde 2 milyona yakın kişinin ziyaret ettiği ve herkesin çocuğunun elini tutarak, eşiyle birlikte, ailece gelip bir etkinliğe şahitlik ettiği bir kazanımımız oldu." dedi.
Dünya Etnospor Birliği Başkan Vekili Hakan Kazancı ise ilk günden itibaren etkinliği destekleyen kurum ve kuruluşlar ile her sene daha fazla katılımcıyla organizasyona gelen vatandaşlara teşekkür etti.
"8. Etnospor Kültür Festivali"nde, "Zamansız Yol" fotoğraf ve dijital sergisi ziyaretçilerle buluştu. Serginin Dijital Sanat Direktörü Dr. Nabat Garakhanova, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Dünya Etnospor Birliği tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivalin son gününde yetişkinler ve çocuklar, binicilik alanında at sürme fırsatını elde etti.
Binicilik alanında uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, koruma ekipmanlarını giydikten sonra antrenörlerin eşliğinde at binmenin keyfini çıkardı.
Binicilik alanının görevlilerinden Oğuzhan Emre Gülteki, festivalin ilk gününden beri vatandaşlara at sürme deneyimi kazandırdıklarını belirterek, "Şu anda binicilik alanındayız. Burada vatandaşlarımızın ücretsiz bir şekilde binicilik deneyimi yaşamasını sağlıyoruz. 5 yaş ve üzerindekiler için ayrılmış parkurlarda vatandaşlarımıza hizmet etmekteyiz. Antrenörlerimizin eşliğinde çocuklar ve yetişkinler binicilik deneyimi kazanıyor. Gerekli koruma ekipmanlarını çocuklara ve yetişkinlere giydiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Katılımdan çok memnun olduğunu belirten Gülteki, "Her sene olduğu gibi bu yıl da yoğun bir katılım var. Yerli ve yabancı birçok kişi festivale katıldı. Festivalin en gözde alanlarından bir tanesindeyiz. Aileler, özellikle çocuklarının binicilik faaliyetinde yer almasını istiyor." diye konuştu.
At binmenin çocuklara çok faydasının olacağını aktaran Gülteki, "Çocukların hayvanlara karşı korkusu olabiliyor. Buradaki deneyimlerle o korkuyu yenebiliyorlar. At, güçlü bir hayvan. Geleneklerimizde de yer alan bir hayvan. Burada da geleneksel bir spor yapıyoruz. Geleneksel sporu gelecekle bir araya getirmeye çalışıyoruz." dedi.
İstanbul'da devam eden 8. Etnospor Kültür Festivali'nde atlı gösteriler, aksiyon ve heyecan dolu anlar yaşattı.
Dünya Etnospor Birliği tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivalin son gününde farklı coğrafyalardan gelen sporcular, sanatçılar, zanaatkarlar, kültür insanları ve ziyaretçiler aynı atmosferde buluştu.
Geleneksel sporları ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarma hedefiyle düzenlenen festivalde çocuklar kadar yetişkinler de eğlenceli vakit geçirdi.
Atlı sporlar alanında yapılan gösteriler ve müsabakalar, festivalin en çok ilgi çeken etkinlikleri oluyor. Kurulan alanı çevreleyen tribünler tamamen dolarken, vatandaşlar alanı gören her yerden gösterileri izlemeye çalıştı.
Kazakistan'dan gelen ekip, kartallarla gösteri yaparken, Gürcistan'dan gelen atlı sporcular 9 metre yüksekteki hedefi vurmaya çalıştıkları kabak ile polo ile lakrosun karışımı olan polokros oynadı.
En heyecanlı gösterileri ise Türk takımı gerçekleştirdi. Atlı okçuluk, akrobasi ile savaş sanatları gösterilerini vatandaşlar ilgi, coşku ve heyecanla takip etti.
