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Spor

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne 2 bin 141 pehlivan kayıt yaptırdı

Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kayıtlarda pehlivanlar 2 gün boyunca boylarına göre ayrıldı.

Gökhan Zobar  | 06.07.2023 - Güncelleme : 06.07.2023
662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne 2 bin 141 pehlivan kayıt yaptırdı Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Sarayiçi Er Meydanı'ndaki güreşler için 2 bin 141 pehlivan kayıt yaptırdı. Başpehlivanlık kategorisinde 53 başpehlivan, altın kemer için mücadele edecek.

Yarın başlayacak güreşler, pazar günü yapılacak başpehlivanlık final karşılaşmasıyla sona erecek.

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