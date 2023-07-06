662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne 2 bin 141 pehlivan kayıt yaptırdı
Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kayıtlarda pehlivanlar 2 gün boyunca boylarına göre ayrıldı.
Edirne
Sarayiçi Er Meydanı'ndaki güreşler için 2 bin 141 pehlivan kayıt yaptırdı. Başpehlivanlık kategorisinde 53 başpehlivan, altın kemer için mücadele edecek.
Yarın başlayacak güreşler, pazar günü yapılacak başpehlivanlık final karşılaşmasıyla sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.