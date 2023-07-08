Dolar
26.06
Euro
28.59
Altın
1,925.80
ETH/USDT
1,865.00
BTC/USDT
30,302.00
BIST 100
6,187.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adıyaman Valiliği’nde açıklamalarda bulunuyor Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan PKK'lı terörist Zafer Akgün, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildi
logo
Spor

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakaları başladı

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakaları başladı.

Özgün Tiran  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakaları başladı Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Edirne

Kırkpınar Er Meydanı'ndaki organizasyonun ikinci sabah seansında küçük orta küçük boy müsabakaları yapılacak.

Eşleşmelerin tamamlanmasının ardından pehlivanlar, davul zurna ekibinin güreş havalarıyla önce kol bağladı.

Cazgır tarafından salavatlanan pehlivanlar peşreve çıktı. Hakemlere yönelen pehlivanlar, verilen işaretle karşı karşıya geldi.

Müsabakalar gün boyu çeşitli kategorilerde devam edecek.

Öğle saatlerinde başpehlivanlar kura için çayıra çıkarak, ilk tur güreşleri için mücadele verecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak’ın kuzeyinde birçok saldırıya katılan PKK'lı terörist, TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Türkiye ve dünya gündemi
Adalet Bakanı Tunç'tan, Kovid-19 iznindeki hükümlülerle ilgili düzenlemeye ilişkin paylaşım
Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenlemeyi de içeren teklif Komisyon'da kabul edildi
Zelenskiy: Türkiye’nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan değişmez desteğine minnettarım

Benzer haberler

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakaları başladı

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakaları başladı

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk gün müsabakaları tamamlandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet