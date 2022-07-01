661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk gün müsabakaları tamamlandı
Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda sabah saatlerinde minik-1 boydaki pehlivanların güreşleriyle başlayan organizasyonda, ilk gün müsabakaları tamamlandı.
Edirne
Er Meydanı'nda gün içinde Minik-1, minik-2, teşvik-1, teşvik-2, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste orta, deste büyük, küçük orta küçük, küçük orta büyük boylarında güreşler yapıldı.
İlk günkü müsabakaları saat 22.00'ye kadar sürdü.
Bu arada, bazı pehlivanlar ve antrenörler, güreşte verilen karara itiraz etti. Hakemler ve bazı pehlivanlar arasında tartışma çıktı. Pehlivan hakkında verilen karara itiraz eden bir antrenör, polis ekiplerince sahadan uzaklaştırıldı.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarın büyük orta, baş altı ve baş boylarında müsabakalar gerçekleştirilecek.
Başpehlivanlık güreşlerinde ise müsabakalar yarın öğle saatlerinde kura çekimi sonrası başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.