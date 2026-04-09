61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtım toplantısı yapıldı

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Hasan Yıldırım, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, federasyon yöneticileri ile davetliler katıldı.

TUR, 26 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde 8 gün, 8 etapta, 23 takım, 27 farklı ülkeden, 161 bisikletçiye ev sahipliği yapacak. Çeşme'de başlayacak Tour of Türkiye, bin 133,5 kilometre boyunca 5 şehir, 20'nin üzerinde ilçe ve 60'ın üzerinde kasaba, köy ve yerleşimden geçerek Ankara'da sona erecek.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yol bisikleti yarışlarında "ProSeries" kategorisinin en prestijli yarışlarından Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlarından biri olarak ülkenin coğrafi ve kültürel çeşitliliği ile yaşanacak büyük mücadeleyi dünya ile buluşturacak.

"Gelenekten Geleceğe" temasıyla duyurulan TUR 2026, 60 yılı aşan mirasını geleceğe taşıyarak Türkiye'nin doğasını, tarihini, kültürünü ve yaşam biçimini dünyaya anlatan güçlü bir uluslararası vitrin olacak.

Hasan Yıldırım: "En önemli marka değerlerimizden biri"

Toplantıda konuşan Hasan Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ülkenin en önemli markalarından biri olduğunu söyledi.

Organizasyonun 1963'te başladığını hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Aradan geçen 60 yılı aşkın sürede kıtaları birleştiren bir organizasyona dönüşen köklü mirasın 61'incisini düzenlemenin heyecanını yaşıyoruz. Türkiye'nin dünya sporunda öncü olma vizyonuyla gerçekleştirilen bu büyük organizasyon, sadece bir spor müsabakası değil, kıtaları birleştiren ve Türkiye'nin gücünü, kültürel derinliğini ve organizasyon kabiliyetini dünya sahnesine taşıyan en önemli marka değerlerimizden biri haline gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek himayelerinde bu yıl 61. kez pedalların döneceği Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Ege'nin incisi Çeşme'den başlayıp Anadolu'nun kalbinde, başkentimiz Ankara'da son bulacaktır. Anadolu'nun kadim yollarının aşılacağı bu eşsiz rota boyunca Türkiye'nin kültürel ve coğrafi zenginliği, kıtalararası bir yayın ağıyla milyonlara ulaşacak ve ülkemizin küresel temsili güç kazanacaktır. Dünya bisiklet takviminin bu prestijli organizasyonunun kusursuz bir şekilde hayata geçirilmesi büyük bir iş birliğinin sonucudur. 26 Nisan-3 Mayıs 2026 tarihlerinde 8 etap olarak düzenlenecek olan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun sporun birleştirici gücüyle ülkemize ve dünya spor camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Veli Ozan Çakır da turun uzun zamandır düzenlenmesinin önemine değinerek, "Bu önemli ve anlamlı organizasyonun daha da ileri gitmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. TUR'da 23 takım yarışacak. Dünyanın en iyi sporcularını ağırlıyoruz. Mücadele edecek sporculara ve kulüplere ilham verici ve tecrübe kaynağı oluyor. TUR'da yarışacak 4 Türk kulübüne de başarılar diliyorum. Her yıl dereceleri, özverileri, mücadeleleri ve centilmenlikleriyle göğsümüzü kabartıyorlar. Bu yıl da aynısının olacağından şüphemiz yok. Sadece sportif performans değil spor kültürü boyutunda da TUR'un katkıları var. Halkımızda çok ciddi bir şekilde bisiklet izleme kültürü oluştuğunu gözlemliyoruz. Sporun içinden gelen, sporu seven ve bizi destekleyen bir Cumhurbaşkanımız var. Sayın Bakanımız da önümüzü açıyor. Devletimizin sporun gelişimi adına sunduğu kaynaklar ortada. Sadece yol bisikletinde değil tüm bisiklet disiplinlerinde sportif başarıyı yukarı çekmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan da, "Ülkemizin en önemli ve prestijli organizasyonlarından olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 61'incisinin hayırlı olmasını diliyorum. Organizasyonun kazasız şekilde geçmesini temenni ediyorum. Ülkemizin tanıtımı açısından bisikletin çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Emin Müftüoğlu: "WorldTour seviyesine çıkarmak için çalışmalar yapıyoruz"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ise Tour of Türkiye'yi UCI Dünya Turu (WorldTour) seviyesine çıkmak için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'de bisiklet sporunun gelişimine değinen Müftüoğlu, "Bundan 20 yıl önce ülkedeki yol bisikleti satış sayısıyla bugünkü arasında çok ciddi fark var. Halkımız bisiklete biniyor. Federasyon olarak hemen hemen her hafta bir organizasyon yapıyoruz. Son dönemde Yeşilay ile ülke genelinde gençleri bağımlılıktan kurtarmak için özel bisiklet turları gerçekleştiriyoruz. Bisikletin olduğu her yerde Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile federasyonumuz da var. Bu yıl Dünya Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olarak da karşınızdayım. Yıllar önce büyük bir hayalimdi. Zor bir süreçti ama 4 yıl dünya federasyonunda görev yapacağız. Bu çok önemli. Artık bizim olduğumuz masada kararlar alınıyor. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu tabandan alıp bir noktaya getirdik. WorldTour seviyesine çıkarmak için çalışmalar yapıyoruz. Bunu gerçekleştirmek ana hedefimiz olacak." diye konuştu.

TUR'un Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağladığını aktaran başkan Müftüoğlu, "Bu turun etkisi çok büyük. Hem ülkemizin tanıtımı hem sportif hem de spor turizmi açısından çok önemli bir organizasyon." dedi.

Emin Müftüoğlu, TUR sayesinde gençlerin bisiklete ilgi duyduğunu vurgulayarak, "Bu yıl Konya'daki velodromda Avrupa Şampiyonası düzenledik. Ramazan Yılmaz, şampiyon olamasa da güzel başarılar elde etti. Pist bisikletinde eleme yokken 1976'da ilk kez olimpiyata gitmişiz. Kısa zamanda bunu tekrarlamak istiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile federasyonumuz, ülkemizde bisikletin tabana yayılması için elimizden geleni yapıyoruz. Bunları yaparken Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bizi tanıtan yüzü. Herkesi bisiklete bindirmekle ilgili Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Çeşme'den Ankara'ya bin 133,5 kilometrelik büyük yolculuk

Toplam bin 133,5 kilometrelik parkur, 8 etap boyunca Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerini birbirine bağlayacak.

TUR, İzmir Çeşme'den 26 Nisan'da başlayarak Ege'nin rüzgarlı yollarından, Aydın'ın verimli ovalarından ve Muğla'nın dağlık coğrafyasından geçerek Akdeniz kıyılarına ulaşacak. Marmaris, Fethiye ve Kemer hattında turkuaz kıyılar ve ormanlar eşliğinde ilerleyen peloton, Antalya'dan Toros Dağları'na tırmanarak bin 850 metre rakımlı Feslikan zirvesine ulaşacak. Ardından yeniden hızlanarak Antalya şehir etabında sprinterlerin sahnesine dönüşecek.

Büyük yolculuk, finalde Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'da tamamlanacak. Yarışın son etabı Beştepe, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Anıtkabir aksında koşulacak parkuruyla yalnızca sportif değil, aynı zamanda simgesel bir anlam taşıyacak. TUR, böylece Türkiye'nin tarihsel mirası ile modern yüzünü aynı sahnede buluşturarak güçlü bir final sunacak.

Etap programı:

1. Etap (26 Nisan): Çeşme-Selçuk (153,1 km)

2. Etap (27 Nisan): Aydın-Marmaris (152,8 km)

3. Etap (28 Nisan): Marmaris-Kıran (132,7 km)

4. Etap (29 Nisan): Marmaris-Fethiye (130,4 km)

5. Etap (30 Nisan): Patara Antik Kenti-Kemer (181,2 km)

6. Etap (1 Mayıs): Antalya-Feslikan Yaylası (128,1 km) (Zirve Finiş-Kraliçe Etap)

7. Etap (2 Mayıs): Antalya-Antalya (150 km)

8. Etap (3 Mayıs): Ankara-Ankara (105,2 km) (Final)

Zirveler, sprintler ve büyük mücadele

Parkurda toplam 16 sprint noktası ve 9 tırmanış kapısı bulunacak.

TUR 2026'nın üçüncü günündeki Marmaris-Kıran etabı, genel klasmanın ilk kırılma noktası olacak. Altıncı gündeki Antalya-Feslikan etabı, zirve finişiyle turun "Kraliçe Etabı" olarak kaderini belirleyecek. Sekiz etap boyunca toplamda 15 bin metrelik tırmanış, bisikletçileri zorlayacak.

Tour of Türkiye'nin beşinci günündeki Patara-Kemer etabı, 181,2 km ile yarışın en uzun etabı olarak öne çıkacak.

23 takımdan 161 sporcu pedal çevirecek

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 23 takım ve 27 farklı ülkeden 161 sporcu mücadele edecek.

TUR 2026'ya ABD, Belçika, Çekya, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Kazakistan, Kolombiya, Macaristan ve Türkiye'den takımlar katılacak. Organizasyonda 3 WorldTeam, 14 ProTeam, 6 Continental Team kategorisinde toplam 23 UCI Takımı mücadele edecek. Türkiye'yi Kıta Takımları Spor Toto Cycling Team, Konya Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Team ve Muğla Büyükşehir Belediyespor temsil edecek.

Tour of Türkiye'de yer alacak takımlar şöyle:

UCI WorldTeam: XDS Astana Team (Kazakistan), Alpecin–Deceuninck (Belçika), Team Picnic PostNL (Hollanda)

UCI ProTeam kategorisi: TotalEnergies, Cofidis, Unibet Tietema Rockets (Fransa), Caja Rural–Seguros RGA, Burgos-BH, Equipo Kern Pharma, Euskaltel–Euskadi (İspanya), Bardiani CSF–Faizane, Team Polti VisitMalta, Solution Tech Nippo (İtalya), Team Novo Nordisk, Modern Adventure Pro Cycling (ABD), Team Flanders–Baloise (Belçika), MBH Bank Ballan CSB (Macaristan)

UCI Continental Team kategorisi: Spor Toto Cycling Team, Konya Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Team, Muğla Büyükşehir Belediyespor (Türkiye), ATT Investments (Çekya), Team Medellin–EPM (Kolombiya)

Lider mayolar

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda lider mayolar ile sponsorları belli oldu.

Ege ve Akdeniz sahillerinden ilham alan, dünyada "Türk rengi" olarak anılan turkuaz, Türk Telekom sponsorluğunda, genel klasman lideri sporcunun omuzlarında taşınacak ve TUR'un en büyük zaferinin simgesi olacak.

Yaşamı, doğayı ve sürdürülebilirliği temsil eden yeşil forma, Spor Toto sponsorluğunda, 8 gün boyunca pelotonun en hızlı sprinterlerinin kıyasıya mücadelesine eşlik edecek.

Cesaretin, tutkunun ve gücün rengi kırmızı ise Türk Hava Yolları sponsorluğunda, zorlu tırmanışlarda en yüksek puanı toplayan "Dağların Kralı"nı onurlandıracak.

Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginliğini temsil eden beyaz forma ise TGA-GoTürkiye iş birliğiyle, "Türkiye Güzellikleri" klasmanının liderine verilecek ve yarış boyunca ülkenin tanıtım gücünü simgeleyecek.

Türkiye'yi dünyaya bir kez daha tanıtacak

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, güçlü medya ağı sayesinde 5 kıtada 13 dilde 190 ülke ve bölgede yayınlanarak 700 milyon haneye ulaşacak.

Büyük bir prodüksiyon ekibiyle gerçekleştirilen canlı yayınlarda, uçak, helikopter ve motosiklet kameralarıyla Türkiye'nin eşsiz coğrafyası ve kültürel zenginlikleri dünya ekranlarına taşınacak.

Dünya genelinde 65 televizyon kanalı, 28 dijital platform, 3 uluslararası haber ajansı ve havayolu şirketlerinin uçak içi yayın ağları aracılığıyla sağlanan bu görünürlük TUR’u küresel ölçekte geniş bir izleyici kitlesiyle buluşturacak.

Dünyanın en büyük spor organizasyonları ve spor medyası şirketlerinden biri olan Amaury Sport Organisation'ın (ASO) uluslararası erişim ağına ek olarak Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) küresel medya çalışmaları ve Türkiye'deki yoğun medya ilgisi TUR'un etki alanını daha da büyütecek.

Hazırlanan ulusal ve uluslararası medya raporuna göre TUR kapsamında 35 binin üzerinde haber ve içerik üretilirken 5 milyarın üzerinde erişim ve 631 saatlik yayın süresine ulaşılıyor. Tour of Türkiye, 26 Nisan–3 Mayıs tarihlerinde 8 gün boyunca TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve Eurosport başta olmak üzere global yayıncılar aracılığıyla her gün 2 saat canlı yayımlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu hakkında

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 1963 yılında dönemin Bisiklet Federasyonu Başkanı Talap Tunçalp'ın vizyonuyla "Marmara Turu" adıyla başlatılarak 1965 yılında uluslararası kimlik kazanarak bugünkü yapısının temellerini attı.

1966 yılında Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan TUR, bu özelliğiyle Türkiye'nin en köklü ve prestijli spor organizasyonlarından biri haline geldi. Yıllar içinde gelişimini sürdüren organizasyon 1973 yılında Cumhuriyet'in 50. yılına özel, 1979-1982 yılları arasında ise "Devlet Başkanlığı Bisiklet Turu" adıyla gerçekleştirildi. 1981 yılında ise Atatürk'ün doğumunun 100. yılı anısına özel bir edisyonla koşuldu.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dönüşüm süreci, 2000'li yıllarla birlikte hız kazandı. Türkiye Bisiklet Federasyonunun vizyoner yaklaşımı ve Cumhurbaşkanlığı himayeleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri doğrultusunda TUR, 2006 yılında Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takvimine 2.2 kategorisinde dahil oldu. 2008'de 2.1 seviyesine yükselerek profesyonel takımların katılımıyla uluslararası rekabet gücünü artırdı. Aynı dönemde TRT ve Eurosport yayınlarıyla küresel görünürlüğü önemli ölçüde genişledi.

2010 yılında 2.HC kategorisine yükselen TUR, 2011 yılında lider formasını turkuaz renge dönüştürmüş ve bu renk kısa sürede yarışın simgesi haline geldi. 2012 yılından itibaren kraliçe etapların eklenmesiyle sportif zorluk seviyesi artırılan organizasyonun özellikle dağ etapları katılımcıların uluslararası profilini güçlendirdi.

2017 yılında ilk kez UCI WorldTour kategorisinde düzenlenen TUR, dünya bisikletinin en üst seviyedeki organizasyonları arasında yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Yarış, sonraki yıllarda rotasına eklenen büyük altyapı projeleri ve ikonik geçişler (1915 Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli, Boğaz geçişleri) ile yalnızca sportif değil, aynı zamanda Türkiye'nin mühendislik ve tanıtım gücünü de dünyaya yansıtan bir platform haline geldi.

2023 yılında yaşanan deprem felaketi nedeniyle takvim değişikliğiyle düzenlenen TUR, zorlu koşullara rağmen uluslararası ilgisini korumuş; Fethiye–Babadağ tırmanışı gibi etaplarla dünya bisiklet gündeminde geniş yankı uyandırdı. 2024 yılında yeniden ProSeries kategorisindeki yerini koruyan organizasyon, istikrarlı yapısını sürdürdü. 2025 yılında 60. yılını kutlayan TUR, etap kazananlarının çeşitliliği ve rekabet seviyesiyle dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, UCI ProSeries kategorisinde yer alan, dünya bisikletinin en prestijli etap yarışlarından biri olmasının yanı sıra Türkiye'nin uluslararası spor, turizm ve tanıtım gücünü temsil eden en önemli organizasyonlardan biri olarak konumlanıyor.