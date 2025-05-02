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Spor

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 6. etabın startı verildi

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) Selçuk (İsabey)-Selçuk (Meryem Ana) arasındaki altıncı etabı başladı.

Erkan Tiryaki  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 6. etabın startı verildi Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Izmir

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun altıncı etabının startı, 23 takımdan 144 sporcunun katılımıyla İzmir'in Selçuk ilçesinde verildi.

Startı Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.

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Olumsuz hava şartları nedeniyle turun Marmaris ile Aydın arasındaki 5. etabı, başladıktan kısa bir süre sonra iptal edilmişti.

Altıncı etapla tekrar başlayan TUR 2025'te turkuaz mayoyu Alpecin-Deceuninck'in Hollandalı sporcu Wout Poels, kırmızı mayoyu Spor Toto'dan Ahmet Örken, beyaz mayoyu China Glory ekibinden Güney Afrikalı sporcu Willem Jakobus Smit, yeşil mayoyu ise Polti Visitmalta takımından İtalyan sporcu Giovanni Lonardi giydi.

Sporcular, TUR 2025'in altıncı etabında 156 kilometre pedal çevirecek ve etap Selçuk'ta Meryem Ana Evi'nde tamamlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de sona erecek.

"Kırmızı mayonun üzerimizde kalması adına yokuş kapılarından birinci geçmemiz lazım"

Altıncı etapta kırmızı mayoyu giyen Spor Toto'nun Türk sporcusu Ahmet Örken, "Yarışa uygun hava şartları var. Tüm sporcular da dün dinlendi, kendilerini yeniledi. Son güne kadar sert yarışlar olacak. Önceliğimiz yine kaçış grubunda olmak. Kırmızı mayonun üzerimizde kalması adına yokuş kapılarından birinci geçmemiz lazım. Genel klasmanda da büyük bir çekişme yaşanacaktır." ifadelerini kullandı.

Her sporcunun başarılı olmak için bu organizasyona geldiğini aktaran Ahmet, kaçış grubunda yer alan tüm bisikletçileri rakibi olarak gördüğünü dile getirdi.

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