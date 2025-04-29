60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 3. etabın startı verildi
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) Fethiye ile Marmaris arasındaki üçüncü etabı başladı.
Muğla
Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü etabının startı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde verildi.
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Startı, Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaṣ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaș verdi.
Üçüncü etapta turkuaz mayoyu Alpecin-Deceuninck takımının Hollandalı sporcusu Tibor Del Grosso, kırmızı mayoyu Bike AID'den Alman Vinzent Dorn, yeşil mayoyu Euskaltel-Euskadi'den İspanyol Jon Aberasturi Izaga, beyaz mayoyu ise China Glory'den Güney Afrikalı Willem Jakobus Smit giydi.
Sporcular, TUR 2025'in en uzun etabında 175,9 kilometre pedal çevirecek ve üçüncü etap Marmaris'te sona erecek.
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de tamamlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.