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Spor

6. Etnospor Kültür Festivali'nin kapanış töreni gerçekleştirildi

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 6. Etnospor Kültür Festivali, kapanış töreniyle tamamlandı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
6. Etnospor Kültür Festivali'nin kapanış töreni gerçekleştirildi Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

İstanbul

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ve 4 gün süren organizasyonun kapanış töreninde festival süresince gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye giren sporculara ödül ve sertifikaları verildi.

Sporcuların yanı sıra kültürel aktiviteleri gerçekleştiren katılımcılar da madalya ve sertifikalarını aldı.

Sponsor kuruluşların yetkililerine plaket verilerek tamamlanan kapanış töreninin sonrasında sanatçı Kıraç sahneye çıktı.

Etnospor Kültür Festivali'ne katılan ziyaretçiler Kıraç konserini takip ederken şarkılara eşlik etti.

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