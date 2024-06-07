6. Etnospor Kültür Festivali'nde "Azerbaycan-Karabağ at gösterisi" büyük ilgi gördü
İstanbul
6. Etnospor Kültür Festivali'nde Azerbaycan-Karabağ Atlı Dans Ekibi'nin gösterisi beğeni topladı.
- 6. Etnospor Kültür Festivali'nde Türklerin savaş öncesi hazırlıkları gösterisi
- Dünya Etnospor Konfederasyonu, kültürüne aşina nesiller yetişmesini hedefliyor
- Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: Barış için daha fazla çalışmaya mecburuz
- 6. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da başladı
Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivalin atlı sporlar alanında yapılan etkinlikte Azerbaycan ekibi, geleneksel danslarını ve at üzerinde yaptıkları akrobatik hareketlerle hünerlerini sergiledi.
Geleneksel halk oyunlarının sergilendiği, atlı ekibin de zaman zaman performansa dahil olduğu gösterinin son bölümünde 6 dansçı, koşan atların üzerinde birbirlerinin omuzlarına çıkarak kule oluşturdu ve Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının açarak izleyicileri selamladı.
Azerbaycan-Karabağ Atlı Dans Ekibi'nin gösterisi sırasında tribünlerin tamamı doldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.